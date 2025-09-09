नेपाल में सियासी भूचाल: तख्तापलट के हालात पर भारत की पैनी और चीन की तिरछी नजर, जानिए ताजा हालात

Nepal Political Crisis: नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट (Nepal Political Crisis) से गुजर रहा है। युवाओं के आंदोलन, 22 जनों की मौत और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे (PM Oli Resignation) के बाद हालात और बिगड़ते (Coup in Nepal) जा रहे हैं। पूरे देश में जनआक्रोश अपने चरम पर है, खासकर युवाओं के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन अब तख्तापलट जैसे हालात बना चुके हैं। इस बीच भारत सरकार पूरी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। क्योंकि नेपाल केवल पड़ोसी नहीं, बल्कि भारत के लिए (india on Nepal Unrest) सामरिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम देश है। नेपाल में तनाव की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने एक साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। यह फैसला Gen-Z यानी युवा वर्ग (Gen Z Protest Nepal) को नागवार गुज़रा। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहने वाले युवाओं ने सड़कों पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया।