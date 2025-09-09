Patrika LogoSwitch to English

प्रधानमंत्री के बाद अब नेपाल के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन फूंका

Nepal Gen-Z Revolution: नेपाल में सोमवार को हुई हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हो गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा के बाद अब राष्ट्र​पति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है।

Sep 09, 2025

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी (फोटो-आईएएनएस)

Nepal Gen-Z Revolution: नेपाल में प्रदर्शकारी लगातार हिंसक झड़क, पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे है। सोमवार को हुई हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हो गए। सोशल मीडिया बैन के ख़िलाफ़ युवाओं के प्रदर्शन ने ओली सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृहमंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री समेत पांच मंत्री इस्तीफा दे चुके है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है।

पीएम के बाद अब राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। अब खबर आ रही है कि पीएम के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है।

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन फूंका

नेपाल में जेन जेड प्रदर्शनकारियों के विरोध में मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी है। भीड़ ने नेपाल की संसद भवन से लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री आवास से लेकर राष्ट्रपति आवास को घेर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम और राष्ट्रपति आवास में आग लगा दी है।

गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री सहित पांच मंत्रियों का इस्तीफा

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हालत बिगड़ रहे है। बढ़ते बवाल को देखते हुए अब तक गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत पांच मंत्रियों के इस्तीफे आ चुके है। इसके साथ ही विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों की मांग है कि संसद को भंग करके फिर से चुनाव कराए जाएं।

भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी

नेपाल में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक तब तक नेपाल न जाएं जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जाती है। जो भारतीय नागरिक इस समय नेपाल में हैं, वे अपने आवास पर ही रहें, सड़कों पर न निकलें और पूरी सतर्कता बरतें।

प्रधानमंत्री के बाद अब नेपाल के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन फूंका

