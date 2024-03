WWE RAW Results: Cody Rhoses और Seth Rollins कर सकते हैं The Rock और Roman Reigns का मुकाबला

Cody Rhoses और Seth Rollins का The Rock और Roman Reigns के चैंलेज पर विचार कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के इस एडिशन को किक-ऑफ किया। कोडी ने कहा कि वह रेसलमेनिया में रोमन रेन्स (Roman Reigns) के खिलाफ अपने रीमैच के लिए उत्साहित हैं। लेकिन कोडी का मानना है कि इसमें द रॉक (The Rock) डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं। रॉक ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कोडी ने डॉग का मज़ाक उड़ाया था। ऐसे में कोडी ने रॉक से कहा कि उन्हें कभी भी कोडी के डॉग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कोडी ने रॉक के अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए लड़ने की संभावना पर बात की पर यह भी साफ कर दिया कि स्मैकडाउन (SmackDown) पर फैंस ने साफ कर दिया कि वो रेसलमेनिया के लिए रॉक को नहीं, कोडी को चाहते हैं। इसके बाद कोडी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिन्स (Seth Rollins) को बुलाते हैं और उनकी एंट्री होती है। कोडी सेथ को ड्र्यू मैकिंटायर (Drew McIntyre) के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं और दोनों रॉक और रोमन के खिलाफ मैच के बारे में भी बात करते हैं। सेथ भी रॉक पर निशाना साधते हैं। साथ ही दोनों इस बात को भी साफ कर देते हैं कि दोनों इस हफ्ते स्मैकडाउन पर द ब्लडलाइन (The Bloodline) को फेस-टू-फेस रॉक और रोमन के मैच के चैलेंज का जवाब देंगे।



Adam Pearce के पास है प्लान



बैकस्टेज रिकोशे (Ricochet) नाराज़ दिखाई देते हैं और ऐडम उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि उनके पास रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए प्लान है जो सभी को खुश करेगा। यह प्लान है एक गॉन्टलेट मैच जो अगले हफ्ते होगा जिसमें रिकोशे का मुकाबला सैमी ज़ेन (Sami Zayn), शिनसुके नाकामूरा (Shinsuke Nakamura), ब्रॉनसन रीड (Bronson Reed), चैड गेबल (Chad Gable) और जेडी के बीच होगा और इसे जीतने वाले का सामना रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर से होगा।



Andrade ने Apollo Crews को हराया



अगला मैच एंड्राडे और अपोलो क्रूज़ (Apollo Crews) के बीच होता है और एंड्राडे को जीत मिलती है।



Paul "The Butcher" Vachon को दी श्रद्धांजलि



इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फॉर्मर रेसलर पॉल "द बचर" वैशॉ (Paul "The Butcher" Vachon) को श्रद्धांजलि दी, जिनका 86 साल की उम्र में पिछले हफ्ते ही में निधन हो गया था।



Judgement Day को मिली Imperium के खिलाफ जीत



अगला मैच जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट, जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस हैं, का इम्पीरियम (Imperium) के जियोवानी विंची (Giovanni Vinci) और लुडविग कैसर (Ludwig Kaiser) से होता है जिसमें फिन और डेमियन को जीत मिलती है।



Paul Heyman होंगे WWE Hall of Fame में शामिल



इसके बाद यह फिर से बताया जाता है कि पॉल हेमैन (Paul Heyman) WWE Hall of Fame की 2024 क्लास में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर इस बात की सबसे पहले जानकारी दी गई थी।



Sami Zayn को मिली Ivar के खिलाफ जीत, Rhea Ripley का Iyo Sky को मैसेज



अगला मैच सैमी ज़ेन और इवार (Ivar) के बीच होता है जिसमें सैमी को जीत मिलती है। इस मैच के दौरान बैकस्टेज इयो और रिया को भी दिखाते हैं और रिया इयो को उनके इलाके से दूर रहने के लिए कहती है। मैच के बाद ब्रॉनसन रीड सैमी पर हमला कर देते हैं और अगले हफ्ते होने वाले गॉन्टलेट मैच के लिए सभी को मैसेज देते हैं।



Chad Gable का Gunther को मैसेज



बैकस्टेज चैड गेबल गुंथर को मैसेज देते हैं कि वह अगले हफ्ते गॉन्टलेट मैच को जीतकर रेसलमेनिया में गुंथर को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतेंगे और गुंथर से अपनी बेटी को रुलाने का बदला लेते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे।



Drew McIntyre ने Jey Uso को हराया, Seth Rollins को भी दिया मैसेज



मेन इवेंट में ड्र्यू मैकिंटायर का सामना जे ऊसो (Jey Uso) से होता है। मैच के दौरान ब्लडलाइन के जिमी ऊसो (Jimmy Uso) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) दखल देते हैं पर कोडी रोड्स आकर सोलो को वहाँ से निकाल देते हैं। पर जिमी के जे का ध्यान भटकाने से ड्र्यू को फायदा मिलता है और वह जीत जाते हैं। मैच के बाद ड्र्यू जिमी को जे पर हमला करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं पर तभी जे को बचाने के लिए सेथ रॉलिन्स भागते हुए आ जाते हैं। ऐसे में ड्र्यू रिंग में घुसकर सेथ पर क्लेमोर किक से हमला करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सेथ से उन पर ही फोकस करने के लिए कहा था। इसके बाद शो खत्म हो जाता है।