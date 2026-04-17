Adhik Maas 2026: 33 मालपुआ दान से बदल सकती है किस्मत! जानें अपूप दान की गुप्त विधि और चौंकाने वाले लाभ

Adhik Maas 2026 Upay: हिन्दू धर्म में अधिक मास को बेहद पुण्यदायी और दुर्लभ माना जाता है, जिसमें किए गए दान-पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। खासतौर पर 33 मालपुआ दान की परंपरा को अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है, जिसे अपूप दान भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस विशेष दान से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि किस्मत भी बदल सकती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। शास्त्रों में इसके गुप्त और प्रभावशाली लाभों का भी वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं अधिक मास में 33 मालपुआ दान की सही विधि और इसके चमत्कारी फायदे।