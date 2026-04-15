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समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान ने ट्रंप को दी खुली चुनौती, कहा-अंजाम भुगतने को रहें तैयार

Iran Warned America: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान रचनात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 15, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (ANI)

Iran-US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष कम नहीं हो रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को नई धमकी दे रहे है। इसी कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को ईरान के खिलाफ बाहरी दबाव और सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए चल रहे नाजुक युद्धविराम और राजनयिक प्रयासों के बीच इस्लामी गणराज्य पर बल प्रयोग करने का कोई भी प्रयास अंततः विफल हो जाएगा।

दबाव के आगे नहीं झुकेगा ईरान

ईरान के सरकारी मीडिया आईएसएनए के अनुसार, पेजेश्कियन ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान रचनात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर संभव है, क्योंकि इस्लामाबाद में वार्ता का पहला दौर गतिरोध में समाप्त हो गया था।

ईरान नहीं चाहता यु​द्ध

उन्होंने कहा कि हम रचनात्मक संवाद पर जोर देते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। अपनी इच्छा थोपने या ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रयास विफल होना तय है, और जनता ऐसे दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ईरान युद्ध नहीं चाहता। उनकी ये टिप्पणियां अमेरिकी द्वारा ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाकर लगाए गए नाकाबंदी के बाद बढ़े तनाव के बीच आई हैं।

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ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

15 Apr 2026 04:16 pm

Published on:

15 Apr 2026 04:13 pm

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