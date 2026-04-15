समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान ने ट्रंप को दी खुली चुनौती, कहा-अंजाम भुगतने को रहें तैयार

Iran-US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष कम नहीं हो रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को नई धमकी दे रहे है। इसी कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को ईरान के खिलाफ बाहरी दबाव और सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए चल रहे नाजुक युद्धविराम और राजनयिक प्रयासों के बीच इस्लामी गणराज्य पर बल प्रयोग करने का कोई भी प्रयास अंततः विफल हो जाएगा।