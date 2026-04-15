Iran Internet Blackout: 47 दिनों से दुनिया से कटा ईरान, करोड़ों लोग डिजिटल अंधेरे में

Communication Blockade: ईरान इन दिनों एक अभूतपूर्व डिजिटल और सूचना संकट का सामना कर रहा है। इंटरनेट मॉनिटरिंग और वॉचडॉग संस्था 'नेटब्लॉक्स' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में इंटरनेट सेवा लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। देश की आम जनता पिछले 47 दिनों से यानी कुल मिलाकर 1,104 घंटों से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी से पूरी तरह वंचित है। यह कम्युनिकेशन ब्लोकेड देश के इतिहास के सबसे लंबे और कठोर डिजिटल प्रतिबंधों में से एक बन गया है, जिसने ईरान के नागरिकों को बाकी दुनिया से एकदम अलग-थलग कर दिया है।