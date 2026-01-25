Cheteshwar Pujara Birthday: 90 मिनट की मुलाकात से जीवनभर का रिश्ता, चेतेश्वर पुजारा की पूजा से शादी की कहानी

चेतेश्वर पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पाबरी (PC: X@/cheteshwar1)
Happy Birthday Cheteshwar Pujara: भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा अपनी तकनीक और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी क्रम के रीढ़ की हड्डी रहे पुजारा आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए देखते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े इस अहम किस्से के बारे में कि कैसे वह अपनी पूजा पाबरी से मिले और यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया।
मैदान के बाहर भी पुजारा की निजी जिंदगी सादगी और स्थिरता की मिसाल रही है। उनकी पत्नी पूजा पाबरी के साथ शुरू हुई कहानी अरेंज्ड मैरिज से दोस्ती और फिर मजबूत रिश्ते में बदली। खास बात यह रही कि पहली मुलाकात के महज 90 मिनट में दोनों के बीच ऐसा भरोसा बना, जिसने जीवनभर का साथ तय कर दिया।
चेतेश्वर पुजारा और पूजा पाबरी का रिश्ता अरेंज्ड मैरिज सेटअप के जरिए शुरू हुआ। पूजा की पहली मुलाकात चेतेश्वर से नहीं बल्कि उनके पिता से हुई थी। बाद में जब दोनों आमने सामने बैठे तो बातचीत बेहद सहज और सामान्य रही। पूजा के अनुसार, बातचीत में कोई दबाव नहीं था और दोनों ने एक दूसरे को दोस्त की तरह समझा। इसी बातचीत ने रिश्ते की मजबूत नींव रखी। यह मुलाकात केवल 90 मिनट की ही थी, लेकिन इसी में दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का निर्णय कर लिया।
उस मुलाकात के बाद पुजारा और पूजा के बीच कॉमन इंटरेस्ट के चलते अच्छी बॉन्डिंग बनी और इस तरह से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। आगे चलकर 13 फरवरी 2013 को चेतेश्वर पुजारा और पूजा पाबरी की शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी के बाद पूजा ने खुद को पुजारा का साइलेंट सपोर्ट बताया। उन्होंने हर उतार चढ़ाव में चेतेश्वर का मनोबल बनाए रखा। 2018 में दोनों माता पिता बने और बेटी अदिति का जन्म हुआ।
पूजा पाबरी का जन्म गुजरात में हुआ और उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रिटेल मैनेजमेंट में एमबीए किया। पूजा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर हेड के तौर पर काम किया और बाद में इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग भी ली। प्रोफेशनल लाइफ में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने परिवार को भी संभाले रखा।
