9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भारत

Sesame Oil Bathing Benefits: तिल के तेल का स्नान, ठंड में ड्राय स्किन का देसी इलाज, जानें फायदे और स्नान का तरीका

Sesame Oil Bathing Benefits: सर्दियों के मौसम में त्वचा का रूखा और बेजान हो जाना एक आम समस्या है। ठंडी हवा, कम नमी और गर्म पानी से नहाने की आदत स्किन से नेचुरल ऑयल छीन लेती है। आयुर्वेद में इस समस्या का एक सरल और असरदार समाधान बताया गया है तिल के तेल से स्नान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 09, 2026

तिल के तेल का स्नान, Sesame Oil for Skin in Winter, Winter Skin Care Home Remedies, तिल का तेल स्किन के लिए,

Dry Skin Treatment in Winter|फोटो सोर्स – Chatgpt

Sesame Oil Bathing Benefits In Winter: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में आयुर्वेद में बताया गया तिल के तेल से स्नान एक प्रभावी और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। यह न सिर्फ त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि उसे अंदर से पोषण देकर सॉफ्ट और हेल्दी भी बनाता है। सर्दियों में नियमित रूप से तिल के तेल से स्नान करने से ड्रायनेस, खुजली और खिंचाव जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

आयुर्वेद और विज्ञान क्या कहते हैं (Winter Oil Bath Benefits)

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार तिल का तेल त्वचा के लिए सबसे पोषक तेलों में से एक है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फैटी एसिड त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देते हैं। खासतौर पर बढ़ती उम्र में, जब स्किन अपनी नमी खोने लगती है, तब तिल के तेल का इस्तेमाल बेहद लाभकारी माना जाता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययनों के अनुसार, तिल के तेल में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्किन सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। यह त्वचा को यूवी किरणों के प्रभाव से भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।

तिल के तेल से स्नान के फायदे

त्वचा को रखे मॉइश्चराइज

सर्दियों में ड्राई स्किन की समस्या तेजी से बढ़ती है। तिल के तेल से स्नान करने पर त्वचा में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें मौजूद लिनोलिक और ओलिक एसिड स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं, जिससे रूखापन कम होता है और त्वचा मुलायम बनी रहती है।

नेचुरल ग्लो बनाए रखे

अगर स्किन डल और थकी हुई नजर आने लगी है, तो तिल के तेल का स्नान फायदेमंद हो सकता है। यह त्वचा की ऊपरी परत को पोषण देकर उसकी प्राकृतिक चमक को बनाए रखने में मदद करता है। नियमित उपयोग से स्किन ज्यादा स्मूद और हेल्दी दिखने लगती है।

एक्ने और जलन में राहत

तिल का तेल नॉन-कॉमेडोजेनिक होता है, यानी यह पोर्स को बंद नहीं करता। इसके एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण मुंहासों, रेडनेस और स्किन इरिटेशन को शांत करने में मदद करते हैं। यह स्किन में आसानी से अवशोषित होकर संतुलन बनाए रखता है।

स्किन टेक्सचर को सुधारे

उम्र के साथ स्किन पतली और ढीली होने लगती है। तिल के तेल से स्नान करने पर स्किन को गहराई से हाइड्रेशन मिलता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी बेहतर होती है। साथ ही, यह स्किन के पीएच लेवल को संतुलित रखने में भी सहायक है।

Sesame Oil: तिल के तेल से स्नान करने का सही तरीका

एक बाल्टी हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें 5–6 बूंद शुद्ध तिल का तेल मिलाएं। इस पानी से धीरे-धीरे स्नान करें। चाहें तो नहाने से पहले हल्की मसाज भी कर सकते हैं। यह तरीका खासतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और अत्यधिक ड्राई स्किन वालों के लिए लाभकारी माना जाता है।सर्दियों में अगर आप बिना ज्यादा केमिकल्स के अपनी त्वचा को स्वस्थ और कोमल बना

ये भी पढ़ें

Labubu का ट्रेंड हुआ पुराना, अब जापान से आया भावनाओं को समझने वाला ‘Mirumi Robot’, जानिए इसके अनोखे फीचर्स
लाइफस्टाइल
Mirumi Robot Bag Charm, Japan's Mirumi Furry Robot, Yukai Engineering Mirumi Robot

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

09 Jan 2026 02:34 pm

Published on:

09 Jan 2026 02:14 pm

Hindi News / 2231 / Sesame Oil Bathing Benefits: तिल के तेल का स्नान, ठंड में ड्राय स्किन का देसी इलाज, जानें फायदे और स्नान का तरीका

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

ऑयल बाथिंग आज भी क्यों है हेल्दी रूटीन का हिस्सा?

Oil Bathing, Lifestyle, Health, Beauty, Skin Care, Skin, Skin Care Routine,
लाइफस्टाइल

प्रयागराज में बेटे ने पिता- बहन और भांजी को कुल्हाड़ी से काट डाला भाई की हत्या करने के लिए 3 KM तक दौड़ाया, ट्रिपल मर्डर से पहले सनसनी

सांकेतिक तस्वीर जांच करती पुलिस
प्रयागराज

बापू के नक्शे कदम पर चले 11 पूर्व सैन्य अफसर, साबरमती आश्रम से दांडी तक करेंगे पदयात्रा

Mahatma Gandhi
राष्ट्रीय

अखिलेश यादव, शाहरुख खान और राहुल गांधी पर जगदंबिका पाल के तीखे बोल, कहा—देश यह सोच स्वीकार नहीं करेगा

डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

CG News: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे कर सकते हैं केवायसी

CG News: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे कर सकते हैं केवायसी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.