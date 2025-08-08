8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

अगार मालवा

वन स्टॉप सेंटर प्रभारी पर युवती का आरोप- ‘नशा कराकर अजनबियों से संबंध बनाने को कहा’

mp news: वन स्टॉप सेंटर प्रभारी भावना बड़ोदिया पर आरोप लगाते हुए युवती ने मुख्यमंत्री और राज्य स्तर के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है..।

अगार मालवा

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

agar malwa
serious allegations against One Stop Center in-charge (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के आगर मालवा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां जिस वन स्टॉप सेंटर को शासन ने पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास देने के लिए बनाया था, वही अब आरोपों के घेरे में है। एक 19 साल की युवती ने सेंटर की प्रभारी भावना बड़ोदिया पर गंभीर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं। युवती ने मुख्यमंत्री समेत जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

वन स्टॉप सेंटर प्रभारी पर गंभीर आरोप

पीड़ित युवती के मुताबिक परिवार ने उसे जबरन अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बेच दिया गया था और 15 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। भागकर नलखेड़ा पुलिस की शरण लेने पर उसे 9 जून 2024 को वन स्टॉप सेंटर लाया गया, लेकिन यहीं से उसके जीवन का एक और डरावना अध्याय शुरू हुआ। वन स्टॉप सेंटर से 12वीं में प्रवेश दिलवाया गया और छात्रावास में छोड़ दिया। छुट्टियों में वापस वन स्टॉप सेंटर गई तो प्रशासक भावना बड़ोदिया ने मारपीट कर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए।

'अजनबियों से संबंध बनाने किया मजबूर'

पीड़िता के मुताबिक जब वो वन स्टॉप सेंटर वापस आई तो प्रभारी भावना बड़ोदिया ने नौकरी का लालच दिया और अपने साथ उज्जैन ले गई जहां उसे कैद में रखा गया। छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। नशा कराकर घर में काम करवाए गए और अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा गया। सीएसपी मोतीलाल कुशवाह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर जांच कोतवाली थाने में की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग से भी जानकारी ली जा रही है।

Updated on:

08 Aug 2025 09:17 pm

Published on:

08 Aug 2025 09:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / वन स्टॉप सेंटर प्रभारी पर युवती का आरोप- 'नशा कराकर अजनबियों से संबंध बनाने को कहा'

