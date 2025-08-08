वन स्टॉप सेंटर प्रभारी पर युवती का आरोप- ‘नशा कराकर अजनबियों से संबंध बनाने को कहा’

पीड़िता के मुताबिक जब वो वन स्टॉप सेंटर वापस आई तो प्रभारी भावना बड़ोदिया ने नौकरी का लालच दिया और अपने साथ उज्जैन ले गई जहां उसे कैद में रखा गया। छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। नशा कराकर घर में काम करवाए गए और अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा गया। सीएसपी मोतीलाल कुशवाह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर जांच कोतवाली थाने में की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग से भी जानकारी ली जा रही है।