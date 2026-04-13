BJP नेता महीपाल चौधरी का वीडियो वायरल, होटल में डांसर संग दिखे, वसूली मामले में केस दर्ज

Mahipal Chaudhary Video Viral: आगरा में खुद को भाजपा से जुड़ा बताने वाले महीपाल चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक होटल के कमरे में दिखाई दे रहा है, जहां दो महिलाएं डांस करती नजर आ रही हैं। कमरे में शराब की बोतल और गिलास भी रखे हुए दिख रहे हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल को आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के एक होटल में महीपाल चौधरी काली स्कॉर्पियो से पहुंचा था। उसके साथ दो महिलाएं और कुछ अन्य लोग भी थे। होटल संचालक अनिल कुमार का आरोप है कि आते ही सभी ने खुद को अधिकारी बताया और स्टाफ को डराना-धमकाना शुरू कर दिया।