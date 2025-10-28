आगरा में होटल से भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, बॉयफ्रेंड और स्टाफ फरार

आगरा में होटल से न्यूड भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! AI Generated Image
Nude girl falls from hotel first floor in Agra: आगरा में मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती होटल की पहली मंजिल से नीचे गिर गई। गिरने के समय युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तुरंत चादर से उसे ढककर अस्पताल भिजवाया। घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मामला थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम स्थित आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स के होटल द हेवन का है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद युवती का बॉयफ्रेंड और होटल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के वक्त होटल में पुलिस की रेड चल रही थी। इसी दौरान लड़की कमरे से भाग निकली और छिपने के लिए छत के किनारे बने डक्ट में घुस गई। लेकिन डक्ट कमजोर होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरी।
हालांकि पुलिस का कहना है कि जब युवती गिरकर घायल हुई, तभी सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पुलिस की रेड वास्तव में पहले से चल रही थी या नहीं।
एसीपी अक्षय महादिक ने बताया कि होटल से एक लड़की के गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को पश्चिमपुरी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि होटल के कमरे नंबर-4 में बर्थडे पार्टी के लिए गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था। बाकी कमरे अस्त-व्यस्त थे। आशंका जताई जा रही है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी कमरे में ठहरी थी और बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कोई विवाद या डर की स्थिति बनी, जिससे यह हादसा हुआ।
पुलिस ने होटल की CCTV फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के वक्त कमरे में कौन-कौन मौजूद था। साथ ही, होटल के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है कि कमरा किसने और किस आईडी से बुक कराया था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल में आए दिन संदिग्ध लोगों का आना-जाना रहता है और कई बार रात में यहां तेज आवाजें और पार्टी की गतिविधियां होती हैं। पुलिस अब होटल संचालक से पूछताछ कर रही है और लाइसेंस की वैधता की जांच भी शुरू कर दी गई है।
