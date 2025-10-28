आगरा में होटल से भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, बॉयफ्रेंड और स्टाफ फरार

एसीपी अक्षय महादिक ने बताया कि होटल से एक लड़की के गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को पश्चिमपुरी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस जांच में पता चला कि होटल के कमरे नंबर-4 में बर्थडे पार्टी के लिए गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था। बाकी कमरे अस्त-व्यस्त थे। आशंका जताई जा रही है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी कमरे में ठहरी थी और बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कोई विवाद या डर की स्थिति बनी, जिससे यह हादसा हुआ।