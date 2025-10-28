Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में होटल से भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, बॉयफ्रेंड और स्टाफ फरार

Agra News: आगरा के एक होटल में मंगलवार को सनसनी मच गई जब एक युवती न्यूड हालत में पहली मंजिल से नीचे गिर गई। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की रेड से बचने के लिए वह छत के डक्ट में छिपी थी, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गई। हादसे के बाद उसका बॉयफ्रेंड और होटल स्टाफ फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Oct 28, 2025

agra hotel nude girl falls from first floor police investigation boyfriend flees

आगरा में होटल से न्यूड भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! AI Generated Image

Nude girl falls from hotel first floor in Agra: आगरा में मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती होटल की पहली मंजिल से नीचे गिर गई। गिरने के समय युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तुरंत चादर से उसे ढककर अस्पताल भिजवाया। घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मामला थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम स्थित आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स के होटल द हेवन का है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद युवती का बॉयफ्रेंड और होटल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया।

पुलिस रेड से बचने के चक्कर में हुआ हादसा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के वक्त होटल में पुलिस की रेड चल रही थी। इसी दौरान लड़की कमरे से भाग निकली और छिपने के लिए छत के किनारे बने डक्ट में घुस गई। लेकिन डक्ट कमजोर होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरी।

हालांकि पुलिस का कहना है कि जब युवती गिरकर घायल हुई, तभी सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पुलिस की रेड वास्तव में पहले से चल रही थी या नहीं।

कमरे में लिखा था हैप्पी बर्थडे, पुलिस को मिले सजावट के सबूत

एसीपी अक्षय महादिक ने बताया कि होटल से एक लड़की के गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को पश्चिमपुरी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि होटल के कमरे नंबर-4 में बर्थडे पार्टी के लिए गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था। बाकी कमरे अस्त-व्यस्त थे। आशंका जताई जा रही है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी कमरे में ठहरी थी और बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कोई विवाद या डर की स्थिति बनी, जिससे यह हादसा हुआ।

होटल में संदिग्ध गतिविधियों के मिले संकेत, CCTV और रिकॉर्ड की जांच जारी

पुलिस ने होटल की CCTV फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के वक्त कमरे में कौन-कौन मौजूद था। साथ ही, होटल के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है कि कमरा किसने और किस आईडी से बुक कराया था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल में आए दिन संदिग्ध लोगों का आना-जाना रहता है और कई बार रात में यहां तेज आवाजें और पार्टी की गतिविधियां होती हैं। पुलिस अब होटल संचालक से पूछताछ कर रही है और लाइसेंस की वैधता की जांच भी शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 06:33 pm

Published on:

28 Oct 2025 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में होटल से भागी युवती पहली मंजिल से गिरी! पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, बॉयफ्रेंड और स्टाफ फरार

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजस्थान से लौट रही पुलिस टीम की कार ट्रक में घुसी, कॉन्स्टेबल-ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दरोगा समेत 5 की हालत गंभीर

agra policeteam car crash jaipur highway constable driver death
आगरा

Weather : आगरा में बढ़ी ठंड, दिन और रात के तापमान अभी भारी अंतर कर सकता है बीमार

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
आगरा

‘बचाओ-बचाओ’ की चीखें और घर के बाहर बिखरी लाशें; 5 लोगों की मौत का मंजर देख कांप उठी रूह

Up news, agra accident news
आगरा

नौकरी करनी है तो मरीज और डेड बॉडी दो! अस्पताल में एंबुलेंस गैंग का आतंक, महिला कर्मचारी को जान से मारने की धमकी

medical college ambulance gang threatens female staff agra
आगरा

UP Crime: घर टूटा, रिश्ते बिखरे: भाभी ने देवर पर किया हमला, प्रेम और प्रतिशोध की दर्दनाक कहानी

पारिवारिक विवाद ने ली भयावह रूप (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.