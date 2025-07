आगरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, ताजमहल देखने गए परिवार ने बुजुर्ग को हाथ-पैर बांधकर कार में छोड़ा..

An incident that shames humanity took place in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्वप्रसिद्ध ताजमहल के परिसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके हाथ-पैर कपड़े से बंधी अवस्था में पार्किंग में खड़ी एक कार के भीतर बेसुध पाया गया। भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम में कई घंटों तक कार के अंदर बंद रहने से उनकी हालत गंभीर हो गई।