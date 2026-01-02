“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

परिजन डर के मारे किसी डॉक्टर से जांच कराए बिना ही तांत्रिक की शरण में चले गए। पूजा के बहाने परिवार को अमरपुरा स्थित एक मंदिर बुलाया गया। वहां लड़की के पिता, उसका भाई और एक अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे। आरोप है कि पूजा के दौरान तांत्रिक, उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी ने कहा कि लड़की छह महीने की गर्भवती है। गर्भ अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। जिससे उसकी जान को खतरा बताया गया। इसके बाद कथित तांत्रिक ने लड़की को मंदिर परिसर में बने एक कमरे में ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाए। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। आरोप है कि तांत्रिक और उसकी महिला साथियों ने नाबालिग के साथ आपत्तिजनक और घिनौनी हरकतें कीं। यही नहीं, उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है।