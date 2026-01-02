2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

आगरा जिले में तंत्र-मंत्र के चक्कर में एक तांत्रिक की ऐसी करतूत सामने आई है। जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तांत्रिक समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Jan 02, 2026

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

आगरा में अंधविश्वास और ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां तंत्र-मंत्र के नाम पर एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार को डराकर शोषण किया गया। कथित तांत्रिक ने ‘जिन्न का साया’ बताकर लाखों रुपये का चूना लगा दिया। तांत्रिक ने कहा कि लड़की के पेट मे जिन्न का बच्चा है। जिससे उसकी जान का खतरा है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कथित तांत्रिक गिरोह ने डर और अंधविश्वास का सहारा लेकर एक सामान्य परिवार की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी। आरोप है कि एक दाई ने परिवार को यह कहकर दहशत में डाल दिया कि उनकी नाबालिग बेटी के पेट में ‘जिन्न का बच्चा’ है। और उसकी जान को खतरा है। दाई ने दावा किया कि इस कथित समस्या का इलाज केवल संतोषी उर्फ भैरों बाबा ही कर सकते हैं।

पूजा के बहाने मंदिर ले गए कमरे में बंदकर बनाया अश्लील वीडियो

परिजन डर के मारे किसी डॉक्टर से जांच कराए बिना ही तांत्रिक की शरण में चले गए। पूजा के बहाने परिवार को अमरपुरा स्थित एक मंदिर बुलाया गया। वहां लड़की के पिता, उसका भाई और एक अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे। आरोप है कि पूजा के दौरान तांत्रिक, उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी ने कहा कि लड़की छह महीने की गर्भवती है। गर्भ अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। जिससे उसकी जान को खतरा बताया गया। इसके बाद कथित तांत्रिक ने लड़की को मंदिर परिसर में बने एक कमरे में ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाए। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। आरोप है कि तांत्रिक और उसकी महिला साथियों ने नाबालिग के साथ आपत्तिजनक और घिनौनी हरकतें कीं। यही नहीं, उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है।

दो दिनों तक मंदिर परिसर में ही रोके रखा, 3 लाख ठगे

डर और बदनामी के भय में परिवार को दो दिन तक मंदिर परिसर में ही रोके रखा गया। इस दौरान पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के नाम पर उनसे करीब तीन लाख रुपये वसूल लिए गए। बाद में जब परिवार को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने पैसे लौटाने की मांग की, तो आरोपियों ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां दीं।

पीड़ित की शिकायत पर तांत्रिक सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने संतोषी उर्फ भैरों बाबा, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अंधविश्वास किस तरह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर गंभीर अपराधों का रास्ता खोल देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / “तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

आगरा में मनुस्मृति दहन पोस्ट पर कार्रवाई
आगरा

एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 

आगरा पुलिस विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
आगरा

ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

डॉक्टर ने बचाई नवजात की जान।
आगरा

10 साल के बच्चे की बहादुरी… मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया; अब राष्ट्रपति ने दिया यह सम्मान

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.