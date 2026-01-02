“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा में अंधविश्वास और ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां तंत्र-मंत्र के नाम पर एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार को डराकर शोषण किया गया। कथित तांत्रिक ने ‘जिन्न का साया’ बताकर लाखों रुपये का चूना लगा दिया। तांत्रिक ने कहा कि लड़की के पेट मे जिन्न का बच्चा है। जिससे उसकी जान का खतरा है।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कथित तांत्रिक गिरोह ने डर और अंधविश्वास का सहारा लेकर एक सामान्य परिवार की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी। आरोप है कि एक दाई ने परिवार को यह कहकर दहशत में डाल दिया कि उनकी नाबालिग बेटी के पेट में ‘जिन्न का बच्चा’ है। और उसकी जान को खतरा है। दाई ने दावा किया कि इस कथित समस्या का इलाज केवल संतोषी उर्फ भैरों बाबा ही कर सकते हैं।
परिजन डर के मारे किसी डॉक्टर से जांच कराए बिना ही तांत्रिक की शरण में चले गए। पूजा के बहाने परिवार को अमरपुरा स्थित एक मंदिर बुलाया गया। वहां लड़की के पिता, उसका भाई और एक अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे। आरोप है कि पूजा के दौरान तांत्रिक, उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी ने कहा कि लड़की छह महीने की गर्भवती है। गर्भ अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। जिससे उसकी जान को खतरा बताया गया। इसके बाद कथित तांत्रिक ने लड़की को मंदिर परिसर में बने एक कमरे में ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाए। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। आरोप है कि तांत्रिक और उसकी महिला साथियों ने नाबालिग के साथ आपत्तिजनक और घिनौनी हरकतें कीं। यही नहीं, उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है।
डर और बदनामी के भय में परिवार को दो दिन तक मंदिर परिसर में ही रोके रखा गया। इस दौरान पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के नाम पर उनसे करीब तीन लाख रुपये वसूल लिए गए। बाद में जब परिवार को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने पैसे लौटाने की मांग की, तो आरोपियों ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां दीं।
पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने संतोषी उर्फ भैरों बाबा, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अंधविश्वास किस तरह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर गंभीर अपराधों का रास्ता खोल देता है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग