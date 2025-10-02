Agra News: त्योहार की खुशियां त्रासदी में बदलीं! आगरा में 13 युवक नदी में समाए, परिवारों की चीख-पुकार से गूंजा घाट

Agra durga visarjan accident 13 youth drowned in river: आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मौके पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। अलग-अलग जगहों पर हुए इस घटनाक्रम में 13 युवक नदी में डूब गए। इस हादसे ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस, गोताखोर और प्रशासन की टीम राहत-बचाव में जुटी है। अभी तक चार लोगों को नदी से बाहर निकाला गया है, बाकी की तलाश जारी है।