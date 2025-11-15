यूपी में पकड़ा गया फर्जी विधायक, 18 दिन तक होटल में जमाए रखा था डेरा, सच सामने आया तो सब दंग!

शक बढ़ने पर होटल मालिक ने सौदागर लेन पुलिस चौकी में शिकायत दी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन गाड़ी पर लगे सांसद बोर्ड के चलते कार्रवाई से बचती रही। जब कमरे को खाली करने को कहा गया, तो आरोपी 1 दिसंबर तक रुकने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार मामला एडीसीपी सिटी आदित्य कुमार के संज्ञान में पहुंचा। निर्देश पर एसीपी सदर इमरान अहमद ने जांच कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी विनोद कुमार पहले आगरा में रह चुका है और बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया। तुगलकाबाद के रहने वाले विनोद ने दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।