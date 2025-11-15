यूपी में पकड़ा गया फर्जी विधायक, 18 दिन तक होटल में जमाए रखा था डेरा, सच सामने आया तो सब दंग!

फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
आगरा के सदर क्षेत्र स्थित पवन होटल में खुद को विधायक बताकर ठहर रहा एक फर्जी जनप्रतिनिधि आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया। करीब 18 दिनों तक बिना भुगतान किए होटल में रुकने वाले इस व्यक्ति ने शहर में खूब रौब झाड़ा। होटल मालिक की शिकायत पर जब पुलिस पहुंची, तो उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर ‘राज्यसभा सांसद’ की प्लेट देखकर स्थानीय पुलिस कर्मी भी पूछताछ से हिचक गए। मामला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद पूरा भांडा फूट गया।
29 अक्टूबर को दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति होटल पवन पहुंचा। गाड़ी पर सांसद का बोर्ड लगा था। उसने स्वयं को आगरा का विधायक विनोद कुमार बताते हुए कमरा ले लिया। कमरे में कब्जा जमाने के बाद वह लगातार होटल का किराया टालता रहा। आसपास के कई रेस्टोरेंट और होटलों से खाना मंगाकर भुगतान तक नहीं किया।
हद तब हुई जब वह एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे आयोजन में वीआईपी बनकर पहुंच गया। स्टाफ पर रौब झाड़ते हुए उसने कहा कि अगले दिन से वह यहां क्रिकेट खेलने आएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को आगरा का विधायक बताते हुए क्रिकेट प्रेमी होने का दावा भी किया।
शक बढ़ने पर होटल मालिक ने सौदागर लेन पुलिस चौकी में शिकायत दी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन गाड़ी पर लगे सांसद बोर्ड के चलते कार्रवाई से बचती रही। जब कमरे को खाली करने को कहा गया, तो आरोपी 1 दिसंबर तक रुकने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार मामला एडीसीपी सिटी आदित्य कुमार के संज्ञान में पहुंचा। निर्देश पर एसीपी सदर इमरान अहमद ने जांच कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी विनोद कुमार पहले आगरा में रह चुका है और बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया। तुगलकाबाद के रहने वाले विनोद ने दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग