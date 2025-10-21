इंडियन दुल्हनिया बनने का ख्वाब हुआ पूरा! विदेशी बाला ने रचाई भारतीय परंपरा वाली शादी, हिंदू विवाह बना आकर्षण का केंद्र

Foreign couple traditional indian wedding in Agra: विदेशी जोड़े कैमिला और एडविन ने आगरा में एक अनोखी और भव्य शादी का आयोजन किया, जो पूरी तरह से भारतीय वैदिक परंपराओं के अनुरूप था। आगरा की एक ट्रेवल कंपनी ने इस आयोजन का संचालन और व्यवस्थापन किया, जिससे न केवल शादी का उत्सव भव्य बना, बल्कि विदेशी जोड़े को भारतीय संस्कृति का सजीव अनुभव भी मिला।