आगरा

इंडियन दुल्हनिया बनने का ख्वाब हुआ पूरा! विदेशी बाला ने रचाई भारतीय परंपरा वाली शादी, हिंदू विवाह बना आकर्षण का केंद्र

Agra News: कोलंबिया से आए विदेशी जोड़े कैमिला और एडविन ने आगरा में पारंपरिक भारतीय वैदिक परंपराओं के अनुसार भव्य शादी की। हल्दी, मेहंदी, बारात, जयमाला और सात फेरे के बीच विदेशी जोड़े ने भारत की संस्कृति और प्रेम का अद्भुत अनुभव प्राप्त किया।

less than 1 minute read

आगरा

image

Mohd Danish

Oct 21, 2025

foreign couple traditional indian wedding agra

इंडियन दुल्हनिया बनने का ख्वाब हुआ पूरा! Image Source - 'X'

Foreign couple traditional indian wedding in Agra: विदेशी जोड़े कैमिला और एडविन ने आगरा में एक अनोखी और भव्य शादी का आयोजन किया, जो पूरी तरह से भारतीय वैदिक परंपराओं के अनुरूप था। आगरा की एक ट्रेवल कंपनी ने इस आयोजन का संचालन और व्यवस्थापन किया, जिससे न केवल शादी का उत्सव भव्य बना, बल्कि विदेशी जोड़े को भारतीय संस्कृति का सजीव अनुभव भी मिला।

विदेशी जोड़े ने अपनाई भारतीय परंपरा

शादी की सभी रस्में पारंपरिक भारतीय शैली में आयोजित की गईं। हल्दी और मेहंदी की रस्मों से शुरू होकर बारात, जयमाला और सात फेरे तक का आयोजन अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक रहा। दूल्हे एडविन ने सुनहरी शेरवानी और पारंपरिक पगड़ी पहनी, जबकि दुल्हन कैमिला ने भारतीय पोशाक में अपनी सुंदरता बिखेरी। बैंड-बाजे और नृत्य-संगीत ने समारोह में चार चाँद लगा दिए।

सात फेरे और वैदिक मंत्रों में डूबी शादी

सजावट, कार्यक्रम की रूपरेखा, मेहमानों की सुविधाएँ और रस्मों का आयोजन, सब कुछ भारतीय संस्कृति और आतिथ्य की झलक पेश करता रहा। यह शादी सिर्फ विवाह नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विदेशी प्रेमियों के बीच भावनात्मक पुल का प्रतीक बनी।

विदेशी जोड़े का भावुक अनुभव

कैमिला और एडविन ने कहा कि उन्होंने भारत में सिर्फ शादी नहीं की, बल्कि यहां की संस्कृति, प्रेम और अपनेपन को भी महसूस किया। उन्होंने यह अनुभव अपने जीवन का सबसे पवित्र और यादगार क्षण बताया। समारोह में स्थानीय नागरिक और विदेशी मित्र भी शामिल हुए, जिन्होंने इस विवाह को भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के सुंदर संगम के रूप में देखा।

21 Oct 2025 12:03 pm

