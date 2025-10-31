डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े आगरा कॉलेज में एक प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

बुधवार को कॉलेज प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों और पीओएसएच अधिनियम के तहत एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर मृणाल शर्मा करेंगी। समिति को 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, उसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।