RSS पर लगे बैन…SIR के साथ हो जातीय जनगणना, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉफ्रेंस कर सरकार को घेरा

बिहार में हालिया हत्याकांडों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के दौरान ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार खामोश है। इससे बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इसी क्रम में कानपुर के अखिलेश दुबे मामले पर उन्होंने सरकार को घेरा, पहले ही कहा था कि सरकार उन्हें बचा रही है। सच्चाई सामने आ गई तो सरकार गिर जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है।