आगरा का मौसम हुआ खराब: आज रात में झमाझम बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का असर

कैसा रहेगा बुधवार 8 अप्रैल का मौसम मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम मौसम को प्रभावित करेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है बुधवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है बूंदाबांदी होने की संभावना है रात में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।