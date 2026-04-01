आगरा का मौसम हुआ खराब: आज रात में झमाझम बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का असर

फोटो सोर्स- Meta AI
Weather hits Agra, heavy rain alert:: आगरा में आज मौसम ने करवट बदला। दोपहर के बाद जोरदार आंधी चलने लगी। इसी के साथ बारिश भी शुरू हो गई आंधी और बारिश के कारण अधिकतम और तीन न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग में 8 अप्रैल के लिए भी अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार पश्चिमी विकशॉप के सक्रिय होने के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा इस दौरान कई अन्य सिस्टम भी मौसमी सिस्टम भी बना रहे हैं जिससे गलत चमक के साथ बारिश हो सकती है तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आगरा में आज रात में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है इस दौरान दुबे और धुंध का असर भी दिखाई पड़ेगा मौसम विभाग के अनुसार करीब 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।
कैसा रहेगा बुधवार 8 अप्रैल का मौसम मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम मौसम को प्रभावित करेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है बुधवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है बूंदाबांदी होने की संभावना है रात में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल का गुरुवार का तापमान 18 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है आसमान में बादल छाए रहेंगे शुक्रवार 10 अप्रैल का तापमान 1935 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है आसमान साफ रहेगा शनिवार 11 अप्रैल का तापमान 21 से 35 डिग्री के बीच रहेगा आसमान साफ रहने की संभावना है।
इस संबंध में मौसम विभाग में लोगों को सावधान किया है कि खुले स्थान या पेड़ के नीचे खड़े ना हो। पक्के स्थान पर ही अपने आप को सुरक्षित करें। मौसम विभाग की माने तो आंधी चलने की भी संभावना है आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग