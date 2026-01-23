आगरा में चलती कार में लगी आग से इंश्योरेंस एजेंट जलकर राख, नंबर प्लेट से हुई शिनाख्त…परिजनों में मचा कोहराम

इस बीच कार में आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और वीरेंद्र अंदर ही फंस गए, अंत में तेज आग की लपटों से जल कर खाक हो गए। सड़क पर इस दौरान जाम लग गया, बीच सड़क कार जलती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पाई।