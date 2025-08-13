लाचारी और बेबसी : अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ सका परिवार… गांव में पुतला बनाकर किया संस्कार

झारखंड के श्रम विभाग के तहत राज्य प्रवासी मजदूर कंट्रोल रूम की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने कहा, 'परिवार ने शुरू में सीताराम को पहचानने से इनकार कर दिया था। हम शव लाने की व्यवस्था करने को तैयार थे, लेकिन भतीजे ने कहा कि वह उनका रिश्तेदार नहीं है। बाद में पुलिस ने टैटू के आधार पर पहचान की पुष्टि की।' इस घटना ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय समाजसेवी अजित कुमार ने कहा, 'यह सिर्फ एक मौत नहीं, सिस्टम की असंवेदनशीलता है। एक मजदूर जो देश के लिए मेहनत करता है, उसकी मौत के बाद उसका शव तक परिवार को नहीं मिला।' परिवार और ग्रामीणों ने सरकार से मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता और बच्चों के भविष्य के लिए मदद की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना को लेकर आवाज उठा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर नीति की मांग कर रहे हैं।