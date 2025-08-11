मां, सब तुझे कोस रहे थे… मैं बस रोती रही ताकि तुझे गाली न मिले; फरिश्तों ने मुझे बचा लिया

अब मैं एसएनएमसी में भर्ती हूं और पूरी तरह स्वस्थ हूं। मां तू मुझे कब झाड़ियों में फेंककर गई इसकी तो मुझे याद नहीं लेकिन मैं दर्द से रोई-चीखी बहुत। तभी तो शाम को उधर से निकले रहे लोगों ने मेरे रोने की आवाज सुन ली। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने झाड़ियों से मुझे बाहर निकाला। मेरी हालत देखकर तुझे भले ही तरस न आया हो लेकिन पुलिस वाले भी पसीज गए। सब तुझे कोस रहे थे, लेकिन मैं रोती रही ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ आए और तुझे गाली न मिले। इसके बाद वे कपड़े में लेपेटकर मुझे अस्पताल ले गए। मैं अब स्वस्थ हूं। मेरा नया ठिकाना क्या होगा मुझे पता नहीं है लेकिन जो भी होगा उन झाड़ियों से बेहतर होगा जहां तू मुझे फेंक गई थी।