नौकरी करनी है तो मरीज और डेड बॉडी दो! अस्पताल में एंबुलेंस गैंग का आतंक, महिला कर्मचारी को जान से मारने की धमकी

एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने कहा कि यह दो एंबुलेंस गैंगों की आपसी रंजिश है। उन्होंने बताया कि पहले भी एक गैंग के लोगों को जेल भेजा गया था, लेकिन अब दोनों फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्राचार्य ने कहा कि निजी एंबुलेंस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और सुरक्षा इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उन्होंने कमिश्नरेट और डीएम को भी गैंग पर नियंत्रण लगाने के लिए अनुरोध किया है।