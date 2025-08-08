1 महीने में अलग-अलग राज्यों से खाते में आई 3 करोड़ से ज्यादा रकम; जानें, कौन हैं बिरयानी बेचने वाला करोड़पति ठग?

जिसके बाद उन्होंने अमन से कहा कि वह साइबर ठग हैं। इस दौरान अपराधियों ने अमन से खातों में रकम जमा और फिर उन्हें निकालकर अपने शौक को पूरा करने की बात कही। साथ ही अपराधियों ने अमन को खाता देने पर 7 से 8 फीसदी कमीशन देने को कहा। इन सभी बातों को अमन के जीजा हैदर भी सुन रहे थे। उन्होंने लालच में आकर पहले अपने खाते का नंबर ठगों को दे दिया। एक दिन उसके जीजा हैदर लापता हो गए। इसके बाद अपने साथियों के साथ हनी आया और उसने कहा कि हैदर 15 लाख रुपये लेकर चला गया है। इस पर ठगों ने अमन पर रुपयों को देने का दबाव डाला। जिसके बाद अमन पुलिस के पास पहुंचा और पूरे मामले का खुलासा हो सका।