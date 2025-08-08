1 महीने में अलग-अलग राज्यों से खाते में आई 3 करोड़ से ज्यादा रकम; जानें, कौन हैं बिरयानी बेचने वाला करोड़पति ठग?

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर ठगों के चक्कर में वेज बिरयानी की दुकान पर काम करने वाला युवक फंस गया। युवक अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए ठगों की बातों में आ गया। इसके बाद उसने अपने बैंक खाते में कमीशन पर ठगों की रकम जमा करनी शुरू की।
उसने 1 महीने में ही 6 अलग-अलग राज्यों से 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा की रकम को खाते में जमा करवाया। 15 लाख रुपये हड़पने को लेकर साथियों में विवाद होने के बाद पुलिस को इस बारे में शिकायत दी गई। जिसके बाद मामले का खुलासा हो सका। मामले में पुलिस ने आरोपी सहित 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
ADCP आदित्य सिंह का मामले को लेकर कहना है कि शाहगंज में अमन गौरी रहता है। उसने पुलिस से शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि एक वेज बिरयानी की दुकान पर वह काम करता है। उसका जीजा हैदर भी इस दुकान पर काम करने आया करता था। मूंगफली का गोदाम भी उनका है। आगरा के ही हनी, मनी और अमन त्रिवेदी भी दुकान पर आया करते थे। ये सभी महंगे फोन, गाड़ी महंगी घड़ी का इस्तेमाल करते थे। साथ ही ये सभी लाखों के लेन-देन के बारे में अक्सर चर्चा करते थे। अमन ने उनसे उनके व्यवसाय के बारे में पूछा।
जिसके बाद उन्होंने अमन से कहा कि वह साइबर ठग हैं। इस दौरान अपराधियों ने अमन से खातों में रकम जमा और फिर उन्हें निकालकर अपने शौक को पूरा करने की बात कही। साथ ही अपराधियों ने अमन को खाता देने पर 7 से 8 फीसदी कमीशन देने को कहा। इन सभी बातों को अमन के जीजा हैदर भी सुन रहे थे। उन्होंने लालच में आकर पहले अपने खाते का नंबर ठगों को दे दिया। एक दिन उसके जीजा हैदर लापता हो गए। इसके बाद अपने साथियों के साथ हनी आया और उसने कहा कि हैदर 15 लाख रुपये लेकर चला गया है। इस पर ठगों ने अमन पर रुपयों को देने का दबाव डाला। जिसके बाद अमन पुलिस के पास पहुंचा और पूरे मामले का खुलासा हो सका।
मामले में बुधवार रात को पोइया घाट से हैदर और उसके साथ अब्दुल कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल भी आरोपी से बरामद किए गए हैं। DCP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मजदूर वर्ग के लोगों को साइबर ठग लालच देते हैं। कमीशन की बात खाता संख्या और मोबाइल नंबर बताने पर कही जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह लालच में आकर ठगी का शिकार नहीं बने।