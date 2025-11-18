मां…मैं सिसकती रही, दर्द सहती रही, ताकि तुझे गाली न मिले, फरिश्तों ने बचाई जान

अस्पताल वाले मुझे उठाने आए। मेरी हालत देखकर उनकी आंखें भी भर आईं। जो झाड़ियों तुझे रोक नहीं पाईं, वहीं से उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कपड़े में लपेटा और अस्पताल पहुंचाया। सब तुझे कोस रहे थे… और मैं? मैं बस रोती रही ताकि लोग मेरी तरफ ध्यान दें। वरना शायद कोई मुझे फिर अनसुना कर देता। अब मैं स्वस्थ हूं। मेरा अगला ठिकाना क्या होगा, ये मुझे नहीं पता…पर इतना जानती हूं कि वह किसी भी हाल में उन झाड़ियों से बेहतर ही होगा, जहां तू मुझे छोड़कर चली गई थी।