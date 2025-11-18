Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

मां…मैं सिसकती रही, दर्द सहती रही, ताकि तुझे गाली न मिले, फरिश्तों ने बचाई जान

बड़ी-बड़ी मासूम आंखों वाली नन्ही बच्ची को जन्म देते ही उसकी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया। नाल तक नहीं कटी थी और तेज कांटों ने उसके कोमल शरीर को लहूलुहान कर दिया। दर्द से तड़पती यह छोटी-सी जान दुनिया से जैसे पूछ रही थी, 'मेरी गलती क्या थी?'

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Aman Pandey

Nov 18, 2025

UP News, hindi news

'मां…देख, आज मैं जिंदा हूं। जिन फरिश्तों ने मुझे बचाया, उन्होंने साबित कर दिया कि मेरी किस्मत तूने नहीं लिखी। तूने मुझे झाड़ियों में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तेरी तरह हार नहीं मानी। नन्ही-सी जान थी, फिर भी मैं लड़ती रही…रोती रही…ताकि कोई मुझे सुन ले।' अगर यह मासूम बोल पाती, तो शायद यही कहती।

उस दर्द की चीखें अभी भी मेरे भीतर गूंज रही...

अब मैं सीएचसी में भर्ती हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। मां, तूने मुझे कब झाड़ियों में छोड़ा, यह तो याद नहीं… लेकिन उस दर्द की चीखें अभी भी मेरे भीतर गूंज रही हैं। शायद उसी दर्द की वजह से दोपहर में वहां से गुजरने वाले लोगों ने मेरी सिसकियां सुन लीं और पुलिस को सूचना दी।

'मेरी हालत पर तुझे भले ही तरस न आया हो लेकिन उठाने वाले भी पसीज गए'

अस्पताल वाले मुझे उठाने आए। मेरी हालत देखकर उनकी आंखें भी भर आईं। जो झाड़ियों तुझे रोक नहीं पाईं, वहीं से उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कपड़े में लपेटा और अस्पताल पहुंचाया। सब तुझे कोस रहे थे… और मैं? मैं बस रोती रही ताकि लोग मेरी तरफ ध्यान दें। वरना शायद कोई मुझे फिर अनसुना कर देता। अब मैं स्वस्थ हूं। मेरा अगला ठिकाना क्या होगा, ये मुझे नहीं पता…पर इतना जानती हूं कि वह किसी भी हाल में उन झाड़ियों से बेहतर ही होगा, जहां तू मुझे छोड़कर चली गई थी।

जानें क्या है पूरा मामला

मामला बाह सीएचसी का है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की दोपहर करीब 1:45 बजे परिसर में स्टोर रूम के पीछे झाड़ियों में नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे और चच्ची को उठाकर प्रसव कक्ष में लेकर गए। झाड़ियों में फेंके जाने से शरीर में कांटे चुभ गए थे, जिससे घाव हो गए थे। बच्ची की नाल भी नहीं कटी थी।

उसका उपचार किया गया। फिलहाल, अस्पताल के एनबीएसयू वार्ड में भर्ती है। रेडिएंट वार्मर में रखा गया है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची बाह पुलिस ने नवजात को झाड़ियों में फेंके जाने की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अस्पताल और आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 10:02 am

Published on:

18 Nov 2025 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / मां…मैं सिसकती रही, दर्द सहती रही, ताकि तुझे गाली न मिले, फरिश्तों ने बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीमार युवक से दोस्तों की दगाबाजी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया, फिर रख दी ऐसी शर्त की उड़ गए होश

Agra
आगरा

यूपी में पकड़ा गया फर्जी विधायक, 18 दिन तक होटल में जमाए रखा था डेरा, सच सामने आया तो सब दंग!

Agra
आगरा

प्यार, भरोसा और फिर धोखा: शादी का वादा करके पांच महीने तक लूटता रहा अस्मत, अब रच ली दूसरी शादी

agra girl love betrayal rape case relative marriage poison attempt
आगरा

10 मिनट और रुक जाते, तो चिथड़े-चिथड़े उड़ जाते, दिल्ली ब्लास्ट में बचे परिवार की दास्तां

Delhi blast
आगरा

“प्रेमी के लिए पति की हत्या: रजाई में लपेटकर कुएं में फेंका शव, बेटे-बेटी ने सुनाई दर्दनाक दास्तान; अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला”

Agra
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.