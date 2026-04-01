आगरा में मां बनी हैवान: पति से विवाद के बाद 2 साल की मासूम की हत्या, नाली में फेंका शव

Mother kills her 2-year-old daughter: आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित नाली में करीब 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला। जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्ची के शिनाख्त का प्रयास किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाउस भेज दिया गया। शव के शिनाख्त के दौरान रोंगटे खड़े कर देने वाला घटना का खुलासा हुआ।‌ सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि मां ने अपने 2 साल की बच्ची की हत्या की है। पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की मौत पर घर में रोना पीटना मचा है। मामला छत्ता थाना क्षेत्र का है।