न्यू आगरा में ट्रैफिक, हरित कॉरिडोर और स्वच्छ इंडस्ट्री पर जोर, SPA ने दी ग्रीन मॉडल की सलाह

एसपीए की टिप्पणियों के साथ संशोधित मास्टर प्लान यमुना प्राधिकरण को भेज दिया गया है। अब सुझावों पर चर्चा के बाद इस पर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। प्राधिकरण के एक अधिकारी के अनुसार, हालिया सर्वे में सामने आया कि आगरा में कम पूंजी में चलने वाले, लेकिन अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों की मजबूत जड़ें मौजूद हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 6,790 पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम सक्रिय हैं, जिनमें करीब 50 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।आगरा जूते, कालीन और हस्तशिल्प की औद्योगिक क्लस्टरों के लिए प्रसिद्ध है, जो मिलकर लगभग 3.05 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। विशेष रूप से फुटवियर उद्योग के मामले में आगरा देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में गिना जाता है।