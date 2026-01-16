16 जनवरी 2026,

आगरा

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो, बच्चों के देखने पर मां ने गंभीर धाराओं में दर्ज कराया मुकदमा

आगरा में इंस्टाग्राम पर बच्चे वीडियो देख रहे थे। उसी समय आपत्तिजनक वीडियो आ गया। इस पर मां ने इंस्टाग्राम आईडी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आगरा

image

Narendra Awasthi

Jan 16, 2026

इन्फ्लुएंसर पर मुकदमा फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Objectionable video uploaded on social media: FIR registered. आगरा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान उसमें बेहद आपत्तिजनक वीडियो दिखाई देने लगा। यह देखकर तो उन्होंने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन तब तक बच्चे देख चुके थे। इस प्रकार के अश्लील वीडियो देखकर बच्चों के मन में गलत असर पड़ता है। उन्होंने साइबर सेल में तहरीर देकर संबंधित इंस्टाग्राम आईडी इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

इन्फ्लुएंसर पर गंदगी फैलाने का आरोप

उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजगंज निवासी रूबी तोमर ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर वीडियो अपलोड करने वाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इस इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक, अश्लील वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उन्होंने साइबर थाने में दिए तहरीर में बताया है कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान अश्लील वीडियो आ गया।

रूबी आयुर्वेदिक दवाइयों की सप्लायर

रूबी ने बताया कि वह आयुर्वेदिक दवाइयां की सप्लाई करती है। बीते 4 जनवरी को वह कमला नगर के ब्यूटी पार्लर में गई थी, जहां एक महिला इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रही थी। उसी समय मोबाइल पर अश्लील वीडियो चलने लगा। यह देखकर उन्होंने तत्काल वीडियो बंद करवा दिया।

घर में भी इसी प्रकार का वीडियो दिखाई पड़ा

अपनी तहरीर में रुबी तोमर ने बताया कि 5 जनवरी को एक बार फिर इस आईडी पर अश्लील वीडियो आ गया। इस पर उन्होंने तत्काल वीडियो बंद कर कर मोबाइल ले लिया और इंस्टाग्राम आईडी की जांच की। जिससे पता चला कि इस इंस्टाग्राम आईडी से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गलत इशारे और अश्लील कंटेंट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उक्त आईडी से दो इंस्टाग्राम हैं, जिन पर साढ़े चार लाख फॉलोअर हैं। फेसबुक पर भी 10 हजार फॉलोअर हैं।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की

रूबी तोमर ने बताया कि यह महिला सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गंदगी फैला रही है, जो समाज के लिए खतरा है। रूबी तोमर ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देकर इंस्टाग्राम आईडी पर मुकदमा दर्ज कराया है। मिली तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो, बच्चों के देखने पर मां ने गंभीर धाराओं में दर्ज कराया मुकदमा

