सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो, बच्चों के देखने पर मां ने गंभीर धाराओं में दर्ज कराया मुकदमा

Objectionable video uploaded on social media: FIR registered. आगरा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान उसमें बेहद आपत्तिजनक वीडियो दिखाई देने लगा। यह देखकर तो उन्होंने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन तब तक बच्चे देख चुके थे। इस प्रकार के अश्लील वीडियो देखकर बच्चों के मन में गलत असर पड़ता है। उन्होंने साइबर सेल में तहरीर देकर संबंधित इंस्टाग्राम आईडी इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।