प्री मानसून 2026 की आहट तेज: 27 और 28 मार्च को फिर सक्रिय होगा ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ

आगरा में आज 26 मार्च को मौसम के बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 27 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। 29 और 30 मार्च को भी मौसम के बिगड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है।