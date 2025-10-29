मेरी मां को छुआ कैसे? सह ना सका बेटा….बोरे में भरकर फेंक दी पिता की लाश

24 अक्टूबर की रात को रानी और उनका बेटा मनीष कुमार घर पर थे, तभी भरत रात करीब 11 बजे घर पहुंचा। वह नशे में था और उसने अपनी पत्नी को गालियां दीं। आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मारपीट भी की। मां के साथ पिता के बार-बार किए जाने वाले अपमान से गुस्सा होकर उनका बेटा मनीष पिता के पीछे गया। रात करीब 12:30 बजे, उसने अपने पिता पर हमला किया और उन्हें लात-घूंसे मारे। आरोपी तब तक पिता की छाती पर मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद मनीष ने लाश को एक बोरी में भरा, उसे स्कूटर पर लादा और यमुना में फेंक दिया।