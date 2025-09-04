हिंदुओं को टारगेट कर के कहता- ‘शैतानों की तुम पूजा करते हो स्वर्ग..’, राजकुमार लालवानी की खत्म कहानी!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण कराने के आरोप में कथित पास्टर राजकुमार लालवानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि लालवानी हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। साथ ही लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाता था।
राजकुमार लालवानी का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले शख्स की माने तो हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करने से वह मना करता था। साथ ही मूर्तियां हटाने की भी बात करता था। एक वीडियो में लालवानी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, '' देवी-देवताओं की मूर्ति अपने घर से हटाओ। शैतानों की तुम सब पूजा करते हो। सिर्फ ईसा मसीह इस स्वर्ग का मालिक है। जो उनको मानेगा वही खुश रहेगा।'' महिलाओं से लालवानी कहता हुए दिखाई दे रहा है कि मंगलसूत्र और बिछुए उतार दो। सिंदूर मांग में भी मत लगाओ।
दरअसल, पुलिस ने आगरा के शाहगंज में एक 2 मंजिला मकान में 2 सितंबर को रेड डाली। इस दौरान पुलिस ने धर्मांतरण गैंग से जुड़े 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि विदेशों से राजकुमार लालवानी को फंडिंग मिल रही थी। उसने 500 से ज्यादा हिंदू लोगों को धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया। आरोपी राजकुमार लालवानी के घर से 100 मीटर दूर रहने वाले घनश्याम हेमलानी की शिकायत पर पुलिस ने रेड डाल कर कार्रवाई की। राजकुमार ने घनश्याम की पत्नी से भी धर्मांतरण की बात कही थी। जिसके बाद घनश्याम ने राजकुमार लालवानी का पर्दाफाश कर दिया।
घनश्याम हेमलानी ने कहा, '' मेरी पत्नी राधा के पास जुलाई-2025 के शुरुआत में कुछ महिलाएं आईं। सत्संग के बहाने वह मेरी पत्नी को राजकुमार लालवानी के यहां ले गईं। मेरी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत थी। मेरी पत्नी से राजकुमार ने कहा कि परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने पत्नी का सिर पकड़कर घुमाया। लालवानी ने मेरी पत्नी से पूछा कि वह किन-किन धार्मिक जगहों पर गई है? पत्नी के उज्जैन, वैष्णो माता के कहने पर उसने पत्नी के गले से मंगलसूत्र और हाथ से कलावा उतरवा दिया।''
घनश्याम हेमलानी के मुताबिक राजकुमार लालवानी ने उनकी पत्नी से घर से देवी-देवताओं की मूर्तियां हटाने की बात भी कही। राजकुमार ने घनश्याम की पत्नी से कहा, ''प्रभु ईसा मसीह को तुम माना करो, उनकी प्रार्थना करो। तुम जो पूजा-पाठ करती हो वह शैतानों की करती हो '' ये सारी बातें घनश्याम की पत्नी ने घर आकर घनश्याम से कही।
हेमलानी का कहना है कि रविवार के दिन करीब 2 बजे राजकुमार के घर लोगों की भीड़ जमा हुई। जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो उसे मोबाइल घर रखकर आने को कहा गया। मोबाइल छिपाकर जैसे-तैसे हेमलानी घर के भीतर पहुंचा, जहां उसने देखा की लोगों पर धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी घनश्याम ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को दी। साथ ही कुछ फोटो भी दिखाए। योगेंद्र उपाध्याय ने मामले में और सबूत जुटाने की बात घनश्याम से कही।
घनश्याम ने कहा कि इसके बाद वह दिल्ली से हिंडन कैमरे वाला चश्मा लाया। इसके बाद वह सबूत जुटाने के लिए हर रविवार को राजकुमार लालवानी के घर जाने लगा। इसके बाद उसने रिकॉर्ड किए गए वीडियो पुलिस को बताए। सबूत देखने के बाद शाहगंज पुलिस ने एक महीने तक मामले की जांच की। इसके बाद 2 महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में राजकुमार लालवानी के घर भेजा गया। पूरी तैयारी के साथ 2 सितंबर को पुलिस ने राजकुमार के घर रेड मारी। इस दौरान 3 महिलाओं सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया गया।
मामले को लेकर DCP सिटी सोनम कुमार का कहना है,'' सादे कपड़ों में 2 महिला पुलिसकर्मियों को राजकुमार के घर भेजा गया। इस दौरान उन्होंने धर्मसभा को अटेंड किया। महिला पुलिसकर्मियों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव राजकुमार और अन्य लोगों ने बनाया। सबूत के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजकुमार लालवानी, अनूप कुमार, कमल कुंडलानी, जयकुमार, अरुण और तीन महिलाएं आरोपियों में शामिल हैं।