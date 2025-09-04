हिंदुओं को टारगेट कर के कहता- ‘शैतानों की तुम पूजा करते हो स्वर्ग..’, राजकुमार लालवानी की खत्म कहानी!

दरअसल, पुलिस ने आगरा के शाहगंज में एक 2 मंजिला मकान में 2 सितंबर को रेड डाली। इस दौरान पुलिस ने धर्मांतरण गैंग से जुड़े 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि विदेशों से राजकुमार लालवानी को फंडिंग मिल रही थी। उसने 500 से ज्यादा हिंदू लोगों को धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया। आरोपी राजकुमार लालवानी के घर से 100 मीटर दूर रहने वाले घनश्याम हेमलानी की शिकायत पर पुलिस ने रेड डाल कर कार्रवाई की। राजकुमार ने घनश्याम की पत्नी से भी धर्मांतरण की बात कही थी। जिसके बाद घनश्याम ने राजकुमार लालवानी का पर्दाफाश कर दिया।