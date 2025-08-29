1 करोड़ का घर खरीदने पर 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी में माफ; इनके लिए खुला योगी सरकार का पिटारा

सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में ई-भुगतान अब 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर जरूरी होगा। फर्जीवाडे़ पर रोकथाम के लिए उन्होंने आधार प्रमाणीकरण लागू करने की बात कही। इसके अलावा सीएम योगी ने प्राधिकरण के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो से ई-पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन काम साल 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का पूरा हो चुका है। 98 प्रतिशत से ज्यादा निबंधन कार्य वर्तमान में ई स्टांप से हो रहे हैं।