सुहागरात खुला राज, 5 महीने बाद टूटी चुप्पी… CA युवती का दर्दनाक दास्तान

युवती ने जब इसका विरोध किया। तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि 11 नवंबर को पति के अमेरिका जाने के बाद 23 नवंबर की रात जेठ जबरन उसके कमरे में घुस आया। उसके साथ गलत हरकतें कीं। शोर मचाने पर वह धमकी देकर फरार हो गया। इस घटना के बाद सास ने भी उसे चुप रहने को कहा।

25 नवंबर को पति के लौटने पर जब युवती ने पूरी बात बताई। तो उल्टा उसे ही धमकाया गया। 29 नवंबर को पति, सास-ससुर और जेठ ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। रिश्तेदारों के सामने भी उसके साथ बेरहमी की गई।