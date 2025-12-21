सुहागरात खुला राज, 5 महीने बाद टूटी चुप्पी… CA युवती का दर्दनाक दास्तान

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा में एक पढ़ी-लिखी चार्टेड एकाउंटेंट युवती के साथ शादी के नाम पर ऐसा धोखा हुआ। जिसने उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि ससुरालवालों ने नपुंसक युवक से उसकी शादी कराई और बाद में अमानवीय दबाव व हिंसा झेलनी पड़ी।
शाहगंज इलाके की रहने वाली युवती गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टेड एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। युवती का आरोप है कि 10 मई 2024 को उसकी शादी गुरुग्राम में इंजीनियर सचिन से कराई गई। शादी के बाद पहली ही रात उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। जब उसने इस पर सवाल उठाया, तो सास ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि बेटे का इलाज चल रहा है। और वह जल्द ठीक हो जाएगा।
युवती का कहना है कि समय बीतता गया। लेकिन पांच महीने बाद भी पति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में उसे पता चला कि पति, सास-ससुर और जेठ सभी इस सच्चाई से पहले से वाकिफ थे। और जानबूझकर उससे यह बात छिपाई गई। इसके कुछ समय बाद ससुरालवालों ने बच्चे पैदा करने के नाम पर उस पर जेठ के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
युवती ने जब इसका विरोध किया। तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि 11 नवंबर को पति के अमेरिका जाने के बाद 23 नवंबर की रात जेठ जबरन उसके कमरे में घुस आया। उसके साथ गलत हरकतें कीं। शोर मचाने पर वह धमकी देकर फरार हो गया। इस घटना के बाद सास ने भी उसे चुप रहने को कहा।
25 नवंबर को पति के लौटने पर जब युवती ने पूरी बात बताई। तो उल्टा उसे ही धमकाया गया। 29 नवंबर को पति, सास-ससुर और जेठ ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। रिश्तेदारों के सामने भी उसके साथ बेरहमी की गई।
आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शाहगंज थाने में पति और ससुरालवालों के खिलाफ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
