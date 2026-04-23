आगरा में 12 से 4 बजे तक काम नहीं करेंगे मजदूर, प्रशासन का बड़ा फैसला, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

गर्मी के कारण काम का समय भी बदला गया है। औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे श्रमिकों की आपसी सहमति से काम के घंटों को इस तरह तय करें कि मजदूरों को ज्यादा गर्मी न झेलनी पड़े। लू से बचाव के लिए कर्मचारियों को सफेद रंग के सूती कपड़े, पूरी बाजू की शर्ट और सिर पर गमछा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, भवनों की छतों पर सफेद पेंट या 'कूल रूफ' तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि अंदर का तापमान कम रहे।