अहमदाबाद

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: अहमदाबाद की दावेदारी मजबूत करने स्कॉटलैंड रवाना हुई टीम

24 से 27 नवंबर तक ग्लासगो असेंबली में होगा अहमदाबाद की आधारभूत संरचना, खेल क्षमता का प्रजेंटेशन

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 23, 2025

File Photo

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की अहमदाबाद शहर की ओर से मेजबानी की संभावना को लेकर गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगरपालिका के अधिकारियों की एक टीम स्कॉटलैंड रवाना हुई है। राजधानी ग्लासगो में 24 से 27 नवंबर तक चलने वाली कॉमन वेल्थ गेम्स असेंबली में अहमदाबाद की आधुनिक आधारभूत संरचना, खेल आयोजन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाएगा और इस खेल का मेजबान बनने की दावेदारी पेश की जाएगी। संभावना है कि 26 नवंबर को इस पर निर्णय भी हो सकता है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में संकेत दिए थे कि शहर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार है। उन्होंने सिग्नेचर वॉल पर भी यही संदेश लिखा था।

अहमदाबाद महानगरपलिका की ओर से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स असेंबली में शहर की खेल सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था और आवासीय क्षमता का विवरण दिया जाएगा। शहर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम, नारणपुरा में एथलेटिक एरेना, स्वीमिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य खेल सुविधाएं मौजूद हैं। रिवरफ्रंट, मेट्रो नेटवर्क और उच्चस्तरीय होटल व्यवस्था खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है।अहमदाबाद ने पहले भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल और 2022 नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक किए हैं। आने वाले वर्षों में शहर एशियन एक्वाटिक्स 2025, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी करेगा। भारत का प्रस्ताव ‘गेम्स रीसेट’ सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें अफोर्डेबिलिटी, इन्क्लूसिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है।

उपमुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रस्ताव होगा पेश

गुजरात के उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री हर्ष संघवी भी सोमवार को स्कॉटलैंड के लिए रवाना होंगे। उनकी अगुवाई में ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

ओलंपिक 2036 की असर का अध्ययन करेगा आइआइएम-ए

गुजरात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दी जिम्मेदारी, मनपा ने एक अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी

अहमदाबाद. भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आइआइएम-ए) को अहमदाबाद में वर्ष 2036 प्रस्तावित ओलंपिक खेलों के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए गुजरात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने आइआइएम-ए को अधिकृत पत्र भी जारी किया है।

इस अध्ययन के लिए आइआइएम-ए ने अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) के विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी है। मनपा ने इस कार्य के लिए मनपा उपायुक्त (स्पोर्ट्स) निलेश पटेल को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है।

सूत्रों के तहत रिपोर्ट में अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (एएमटीएस), बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस), सड़क, पुल, आवास, पानी, ड्रेनेज पर वार्षिक पूंजीगत खर्च, आउटर रिंग रोड, रिवरफ्रंट फेज, गेम्स विलेज आदि ओलंपिक से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में निवेश, टाउन प्लानिंग स्कीम की प्रगति और सामाजिक-आर्थिक आकलन शामिल होंगे।

इसके अलावा पानी और सीवेज ढांचे का विस्तार, भूमि अधिग्रहण और एस्टेट विकास मूल्य, मनपा की आय (वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह) तथा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी जानकारियां भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगी।

Published on:

23 Nov 2025 10:58 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: अहमदाबाद की दावेदारी मजबूत करने स्कॉटलैंड रवाना हुई टीम

