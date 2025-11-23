2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: अहमदाबाद की दावेदारी मजबूत करने स्कॉटलैंड रवाना हुई टीम

अहमदाबाद महानगरपलिका की ओर से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स असेंबली में शहर की खेल सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था और आवासीय क्षमता का विवरण दिया जाएगा। शहर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम, नारणपुरा में एथलेटिक एरेना, स्वीमिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य खेल सुविधाएं मौजूद हैं। रिवरफ्रंट, मेट्रो नेटवर्क और उच्चस्तरीय होटल व्यवस्था खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है।अहमदाबाद ने पहले भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल और 2022 नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक किए हैं। आने वाले वर्षों में शहर एशियन एक्वाटिक्स 2025, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी करेगा। भारत का प्रस्ताव ‘गेम्स रीसेट’ सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें अफोर्डेबिलिटी, इन्क्लूसिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है।