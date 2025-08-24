भावनगर के समुद्र में 4 युवक डूबे, एक का शव मिला, 3 को बचाया

जामनगर. भावनगर जिले के नवा रतनपर गांव में कृष्णपरा चौकड़ी के पास समुद्र में नहाते समय शनिवार शाम को चार युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने तीन युवकों को बचा लिया गया। जबकि एक युवक का शव मिला।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की शाम को नवा रतनपर गांव के अजय बांभणिया, जयेश बांभणिया, उत्तम बारैया और ऋत्विक बांभणिया समुद्र में नहाने गए थे। अचानक सभी युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों के प्रयास से अजय, जयेश और उत्तम को बचा लिया गया।

ऋत्विक समुद्र की लहरों की चपेट में आ गया। उसकी तलाश आरंभ की गई। सूचना मिलने पर घोघा से एनडीआरएफ और पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। गांव के सरपंच और नेता भी बचाव कार्य में शामिल हुए। काफी मशक्कत के बाद शनिवार देर रात को ऋत्विक का शव मिला। ऋत्विक के शव को कब्जे में लेने की खबर सुनकर पुलिस ने कार्रवाई की। उसके शव को अस्पताल पहुंचाने पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।