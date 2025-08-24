Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

भावनगर के समुद्र में 4 युवक डूबे, एक का शव मिला, 3 को बचाया

जामनगर. भावनगर जिले के नवा रतनपर गांव में कृष्णपरा चौकड़ी के पास समुद्र में नहाते समय शनिवार शाम को चार युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने तीन युवकों को बचा लिया गया। जबकि एक युवक का शव मिला।जानकारी के अनुसार, शनिवार की शाम को नवा रतनपर गांव के अजय बांभणिया, जयेश बांभणिया, उत्तम बारैया और [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 24, 2025

मृतक ऋ​​त्विक बांभ​णिया।

जामनगर. भावनगर जिले के नवा रतनपर गांव में कृष्णपरा चौकड़ी के पास समुद्र में नहाते समय शनिवार शाम को चार युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने तीन युवकों को बचा लिया गया। जबकि एक युवक का शव मिला।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की शाम को नवा रतनपर गांव के अजय बांभणिया, जयेश बांभणिया, उत्तम बारैया और ऋत्विक बांभणिया समुद्र में नहाने गए थे। अचानक सभी युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों के प्रयास से अजय, जयेश और उत्तम को बचा लिया गया।
ऋत्विक समुद्र की लहरों की चपेट में आ गया। उसकी तलाश आरंभ की गई। सूचना मिलने पर घोघा से एनडीआरएफ और पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। गांव के सरपंच और नेता भी बचाव कार्य में शामिल हुए। काफी मशक्कत के बाद शनिवार देर रात को ऋत्विक का शव मिला। ऋत्विक के शव को कब्जे में लेने की खबर सुनकर पुलिस ने कार्रवाई की। उसके शव को अस्पताल पहुंचाने पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 11:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भावनगर के समुद्र में 4 युवक डूबे, एक का शव मिला, 3 को बचाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.