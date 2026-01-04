प्रवासी पक्षियों की पसंद बन रहा गुजरात, एक साल में पहुंचे 8.33 लाख

120.82 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला यह पक्षी अभयारण्य 2012 में ‘रामसर साइट’ बना। यहां 329 प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाय वे का स्थल है।थोल अभयारण्य : यहां बतख, हंस, बगुले और बाज बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।वढवाणा वेटलैंड : यहां गाज हंस (ग्रे लेग गूज), राज हंस (बार-हेडेड गूज), रेड क्रेस्टेड पोंचर्ड, टफ्टेड डक जैसी की प्रवासी प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं।