4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

प्रवासी पक्षियों की पसंद बन रहा गुजरात, एक साल में पहुंचे 8.33 लाख

-सबसे ज्यादा 4.67 लाख पक्षी पहुंचे नल सरोवर व थोल पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया में तीन लाख ने डाला था डेरा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी पर विशेष

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 04, 2026

Black Necked Stork

Ahmedabad. प्रवासी पक्षियों के लिए गुजरात पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2024-25 में राज्य के विभिन्न जल सरोवर क्षेत्रों में 8.33 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे। इनमें प्रवासी पक्षियों के साथ स्थानीय प्रजाति के पक्षी भी शामिल हैं। गुजरात में वर्ष 2023 की गणना के तहत 2.85 लाख मोर भी हैं।

गुजरात सरकार के वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी की पूर्व संध्या पर वर्ष 2024-25 में राज्य में आए स्थानीय-प्रवासी पक्षियों के आंकड़े जारी किए। गुजरात में चार रामसर साइट हैं। इसमें नल सरोवर को 2012 में जबकि खिजडिया, थोल और वढवाणा को वर्ष 2021 में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है।

जामनगर के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य में 334 प्रजातियों के लगभग 309062 पक्षी दर्ज किए गए। वर्ष 2024 की पक्षी गणना के तहत नल सरोवर में 17 प्रजातियों के 4.12 लाख पक्षी और थोल पक्षी अभयारण्य में 17 प्रजाति के 55587 पक्षी पहुंचे थे। इन दोनों जगहों पर कुल 4.67 लाख पक्षी देखे गए।

वडोदरा जिले की डभोई तहसील के वढवाणा वेटलैंड में 2024-25 में 54 हजार से अधिक और कच्छ क्षेत्र में वर्ष 2025 में लगभग 2,564 पक्षी दर्ज किए गए। वडोदरा जिले की डभोई तहसील के वढवाणा वेटलैंड में वर्ष 2024-25 में 41 प्रजाति के 35932 प्रवासी पक्षी देखने को मिले। 91 स्थानीय प्रजाति के 12921 पक्षी दर्ज किए गए।

गुजरात में दिखाई देते हैं 334 प्रजाति के पक्षी

दुनिया में पक्षियों की 9,000 प्रजातियों में से भारत में लगभग 1,200 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 400 से अधिक प्रवासी पक्षी साइबेरिया, यूरोप और एशिया से आते हैं। गुजरात में 334 प्रजाति से ज्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं।

खिजड़िया में फ्लेमिंगो सहित 334 प्रजाति के पक्षी

जामनगर का खिजडि़या पक्षी अभयारण्य पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। यहां ब्लेक नेक्ड स्ट्रॉर्क, फ्लेमिंगो, गाज हंस, डॉक ढोंक, किंगफिशर, ईगल, शकरे, काइट सहित 334 प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं।

नल सरोवर में 329 प्रजाति के पक्षी

120.82 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला यह पक्षी अभयारण्य 2012 में ‘रामसर साइट’ बना। यहां 329 प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाय वे का स्थल है।थोल अभयारण्य : यहां बतख, हंस, बगुले और बाज बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।वढवाणा वेटलैंड : यहां गाज हंस (ग्रे लेग गूज), राज हंस (बार-हेडेड गूज), रेड क्रेस्टेड पोंचर्ड, टफ्टेड डक जैसी की प्रवासी प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं।

कच्छ में हुआ ‘पैसेज माइग्रंट काउंट’

कच्छ क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए ‘रिफ्यूलिंग स्टेशन’ माना जाता है। 19-21 सितंबर 2025 के दौरान यहां पैसेज माइग्रंट काउंट किया गया, जिसमें 200 पक्षी प्रेमी जुड़े थे। यहां 1577 यूरोपियन रोलर और 313 स्पोटेड फ्लाय केचर देखे गए। 379 ब्ल्यू चेकड बी इटर सहित 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में 250 से अधिक प्रजातियां देखी गईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

04 Jan 2026 10:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / प्रवासी पक्षियों की पसंद बन रहा गुजरात, एक साल में पहुंचे 8.33 लाख

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

अहमदाबाद

जटिल आपरेशन पांच वर्ष में पहली बार बालिका ने भोजन का चखा स्वाद

Ahmedabad news
अहमदाबाद

ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय संविधान लागू, फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध

अहमदाबाद

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: पालघर में पहली बार पर्वतीय सुरंग का निर्माण हुआ पूरा : वैष्णव

अहमदाबाद

बापू के नक्शे कदम पर चले 11 पूर्व सैन्य अफसर, साबरमती आश्रम से दांडी तक करेंगे पदयात्रा

Mahatma Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.