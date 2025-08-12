गुजरात में एनएफएसए के 56 लाख शंकास्पद, 15.56 लाख प्रमाणित

गुजरात के अन्न एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में योग्यता रखने वाले किसी भी लाभार्थी का एनएफएसए राशनकार्ड रद्द नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तीन करोड़ 60 लाख 19 हजार 376 एनएफएसए राशनकार्ड लाभार्थी हैं। केन्द्र सरकार की ओर से अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के आधार पर पात्रता रखने वाले राशनकार्ड धारकों में से गुजरात के 56 लाख 57 हजार 519 कार्ड धारकों को शंकास्पद बताते हुए उनकी सूची राज्य सरकार को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इस शंकास्पद सूची में शामिल राशनकार्ड में से अब तक 15 लाख 66 हजार 492 राशनकार्ड धारकों के दस्तावेजों की जांच कर ली है और उसे प्रमाणित भी कर दिया है। अन्य शेष बचे 40 लाख 91 हजार राशनकार्ड धारकों की जांच की प्रक्रिया जारी है।