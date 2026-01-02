2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

आइआइएम-अहमदाबाद में शुरू हुआ नेक्स्ट जेन थीम का डाकघर

शहर के ऐसे पहले डाक घर में डाक सेवाओं के साथ वाइ-फाइ, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी, युथ-केंद्रित कम्फर्ट सिटिंग स्पेस की सुविधा

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 02, 2026

IIM Ahmedabad

Ahmedabad. शहर के पहले एन-जेन (नेक्स्ट जेन) थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर का भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आइआइएमए) में शुभारंभ हुआ।

गुजरात परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल गणेश वी. सावळेश्वरकर, आइआइएम-ए निदेशक प्रो. भारत भास्कर, उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव की ओर से शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर सावळेश्वरकर ने कहा कि आइआइएमए के डाकघर को नई पीढ़ी (एन-जेन) की जीवनशैली, रुचियों और अपेक्षाओं के अनुरूप पुनःडिज़ाइन किया गया है। इसके चलते यह एक जीवंत हैंगआउट-कम-सेवा केंद्र बना है। आकर्षक और युवा-केंद्रित लुक-एंड-फील के साथ तैयार यह नेक्स्ट जनरेशन डाकघर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में एक परिवर्तनकारी छलांग है।भास्कर ने डाक विभाग की एन-जेन पोस्ट ऑफिस पहल को एक दूरदर्शी और समयोचित कदम बताते कहा कि इससे अधिकाधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

यादव ने बताया कि युवा इसमें डाक सेवाओं के साथ वाइ-फाइ, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी, पीओएस/ क्यूआर कोड स्कैन से यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान, युथ-केंद्रित कम्फर्ट सीटिंग स्पेस की सुविधा है।

स्पीड पोस्ट, पार्सल सेवा पर 10 फीसदी की छूट

छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट व पार्सल सेवाओं पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। ज्ञान पोस्ट, पार्सल पैकेजिंग सर्विस, आधार सेवा, फिलेटली, डाकघर बचत सेवाएं, डाक जीवन बीमा, आईपीपीबी जैसी वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी हैं। इस अनूठे पोस्ट ऑफिस को आइआइएमए के छात्रों ने इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर छात्रों का, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए की फिलॉसफी पर तैयार किया है।

आइआइटी गांधीनगर में हो चुका है शुरू

इससे पहले एन-जेन थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर गांधीनगर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) परिसर में 5 दिसंबर, 2025 को शुरू हो चुका है। ऐसे में आइआइएम-ए में शुरू हुआ एन-जेन थीम का डाकघर गुजरात का दूसरा ऐसा डाकघर है।

नेक्स्ट जेन थीम पर तैयार होंगे देश के 100 डाकघर

भारतीय डाक विभाग ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद 46 डाकघरों को इस थीम पर तैयार करने की शुरूआत की है। नए साल 2026 में 54 अतिरिक्त डाकघरों को भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल किया है। ऐसे में 100 डाकघरों को नेक्स जनरेशन थीम पर तैयार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Jan 2026 09:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आइआइएम-अहमदाबाद में शुरू हुआ नेक्स्ट जेन थीम का डाकघर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

NSUI new
अहमदाबाद

Ahmedabad: गीता मंदिर से अपहृत युवक को शंखेश्वर से सकुशल छुड़ाया

Crime Branch Ahmedabad
अहमदाबाद

1500 करोड़ का खेल! ED ने जिस पूर्व कलेक्टर को उठाया, वो कहानी चौंका देगी

Former collector of Surendranagar in Gujarat arrested
राष्ट्रीय

अहमदाबाद फ्लावर शो: फूल मंडला और सरदार पटेल के फूल चित्र ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड

अहमदाबाद

पंचमहाल की पंचामृत डेयरी की पशुपालकों को नए साल की सौगात

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.