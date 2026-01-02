आइआइएम-अहमदाबाद में शुरू हुआ नेक्स्ट जेन थीम का डाकघर

Ahmedabad. शहर के पहले एन-जेन (नेक्स्ट जेन) थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर का भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आइआइएमए) में शुभारंभ हुआ।
गुजरात परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल गणेश वी. सावळेश्वरकर, आइआइएम-ए निदेशक प्रो. भारत भास्कर, उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव की ओर से शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर सावळेश्वरकर ने कहा कि आइआइएमए के डाकघर को नई पीढ़ी (एन-जेन) की जीवनशैली, रुचियों और अपेक्षाओं के अनुरूप पुनःडिज़ाइन किया गया है। इसके चलते यह एक जीवंत हैंगआउट-कम-सेवा केंद्र बना है। आकर्षक और युवा-केंद्रित लुक-एंड-फील के साथ तैयार यह नेक्स्ट जनरेशन डाकघर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में एक परिवर्तनकारी छलांग है।भास्कर ने डाक विभाग की एन-जेन पोस्ट ऑफिस पहल को एक दूरदर्शी और समयोचित कदम बताते कहा कि इससे अधिकाधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
यादव ने बताया कि युवा इसमें डाक सेवाओं के साथ वाइ-फाइ, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी, पीओएस/ क्यूआर कोड स्कैन से यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान, युथ-केंद्रित कम्फर्ट सीटिंग स्पेस की सुविधा है।
छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट व पार्सल सेवाओं पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। ज्ञान पोस्ट, पार्सल पैकेजिंग सर्विस, आधार सेवा, फिलेटली, डाकघर बचत सेवाएं, डाक जीवन बीमा, आईपीपीबी जैसी वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी हैं। इस अनूठे पोस्ट ऑफिस को आइआइएमए के छात्रों ने इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर छात्रों का, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए की फिलॉसफी पर तैयार किया है।
इससे पहले एन-जेन थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर गांधीनगर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) परिसर में 5 दिसंबर, 2025 को शुरू हो चुका है। ऐसे में आइआइएम-ए में शुरू हुआ एन-जेन थीम का डाकघर गुजरात का दूसरा ऐसा डाकघर है।
भारतीय डाक विभाग ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद 46 डाकघरों को इस थीम पर तैयार करने की शुरूआत की है। नए साल 2026 में 54 अतिरिक्त डाकघरों को भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल किया है। ऐसे में 100 डाकघरों को नेक्स जनरेशन थीम पर तैयार किया जाएगा।
