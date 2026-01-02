आइआइएम-अहमदाबाद में शुरू हुआ नेक्स्ट जेन थीम का डाकघर

इस अवसर पर सावळेश्वरकर ने कहा कि आइआइएमए के डाकघर को नई पीढ़ी (एन-जेन) की जीवनशैली, रुचियों और अपेक्षाओं के अनुरूप पुनःडिज़ाइन किया गया है। इसके चलते यह एक जीवंत हैंगआउट-कम-सेवा केंद्र बना है। आकर्षक और युवा-केंद्रित लुक-एंड-फील के साथ तैयार यह नेक्स्ट जनरेशन डाकघर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में एक परिवर्तनकारी छलांग है।भास्कर ने डाक विभाग की एन-जेन पोस्ट ऑफिस पहल को एक दूरदर्शी और समयोचित कदम बताते कहा कि इससे अधिकाधिक छात्र लाभान्वित होंगे।