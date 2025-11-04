अटल ब्रिज पर तीन साल में पहुंचे 77.71 लाख सैलानी, 27 करोड़ की आय

एसआरएफडीसीएल के आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक 21.62 लाख पर्यटकों ने अटल ब्रिज का दौरा किया, जिससे 6.44 करोड़ रुपए की आय हुई। अप्रेल 2023 से मार्च 2024 तक 26.89 लाख लोगों ने इसका दौरा किया। इस दौरान 8.24 करोड़ रुपए की आय हुई। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 20.67 लाख लोगों अटल ब्रिज की मुलाकात ली, इस दौरान 8.19 करोड़ की आय अर्जित की। 74 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज तैयार हुआ था। अब तक लागत की 37 प्रतिशत से अधिक आय अर्जित कर ली गई है।