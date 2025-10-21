गुजरात में 8 हजार अपराधियों पर 8 हजार पुलिस कर्मियों की नजर

डीजीपी सहाय ने दावा किया कि इस मेंटर प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद से हमने देखा है कि बीते एक डेढ़ साल में गुजरात में होने वाले संपत्ति संबंधी अपराधों में कमी आई है। इतना ही नहीं जो अपराध हुए हैं उन्हें सुलझाने की दर (डिटेक्शन रेट) भी सुधरा है। क्योंकि संपत्ति संबंधी और नारकोटिक्स संबंधी अपराध में ज्यादातर पुराने आरोपी ही फिर से वारदात को अंजाम देते हैं। 2023 की तुलना में 2024 में संपत्ति संबंधी अपराध में 22 फीसदी की गिरावट देखी गई।