28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के लोगों को दी 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 28, 2025

Amit Shah in ahmedabad

Ahmedabad. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हुई है। यह बताती है कि भारत जल्द मलेरिया मुक्त होने वाला है।

वे रविवार को अहमदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन नेटकॉम 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि एम्स का विस्तार जारी है और जल्द ही एम्स से पीएचसी-सीएचसी तक टेलीमेडिसिन और वीडियोग्राफी के जरिए कंसल्टेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। जहां एम्स के चिकित्सक मार्गदर्शन देंगे।

शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, काला-अजार में 90% से ज्यादा सुधार हुआ है। डेंगू में मृत्यु दर घट कर 1% हुई, मातृ मृत्यु दर 25% घटी, संस्थागत प्रसव 20% बढ़ा, शिशु मृत्यु दर आधी हो गई है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी योजनाएं सिर्फ घोषित नहीं, बल्कि लागू हुई हैं।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार ही नहीं हो रहा है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व बदलाव लाने का काम भी हो रहा है।

2029 में फिर मोदी के नेतृत्व में बनेगी भाजपा सरकारः शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वेस्टर्न ट्रंक लाइन के लोकार्पण समारोह में कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में भी कांग्रेस हारने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में भी एक बार फिर से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए टिप्पणी की कि उन्हें हार से थकने की जरूरत नहीं है। शाह ने रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी।

नमोत्सव में शामिल हुए शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार शाम को अहमदाबाद में आयोजित नमोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित मेगा म्यूज़िकल मल्टीमीडिया शो उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और संस्कारों की यात्रा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्य मंत्री व कई नेता शामिल हुए।

शाह ने कहा कि आज पीएम नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें विश्व के 29 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। मोदी के नेतृत्व में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सुरक्षा मिली, 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए, 15 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 10 करोड़ से अधिक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा, 56 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Dec 2025 10:29 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: भाजपा के नए संगठन में एक व्यक्ति-एक पद के नियम की अनदेखी

Kamlam
अहमदाबाद

अहमदाबाद को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Central Home Minister Amit Shah
अहमदाबाद

एचआइवी के साथ जी रही महिलाओं की नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग

GCRI cancer test free of HIV infected women
अहमदाबाद

Ahmedabad : कांकरिया कार्निवल का आसमान से दिखा मनमोहक नजारा, उमड़े लोग

kankariya carnival ahmedabad
अहमदाबाद

हृदय संबंधी मरीज तेजी से बढ़े, गुजरात में एक साल में 12000 की वृद्धि

hear Related news Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.