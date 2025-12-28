मलेरिया के मामलों में 97% की कमी, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत: शाह

शाह ने कहा कि आज पीएम नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें विश्व के 29 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। मोदी के नेतृत्व में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सुरक्षा मिली, 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए, 15 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 10 करोड़ से अधिक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा, 56 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले।