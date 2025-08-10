बरडा अभयारण्य में बनेगा नया सफारी पार्क, पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ेंगी: सीएम

सीएम ने पशुओं के संवर्धन-प्रजनन कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ से ब्रीडिंग सेंटरों का निर्माण करने, वन वसाहत गांवों, इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में इको डेवलपमेंट कार्यों के लिए 7.57 करोड़ के 137 कार् मंजूर किए। जे.आई.सी.ए. प्रोजेक्ट के तहत 720 गांवों में 35.62 करोड़ से सामुदायिक विकास कार्यों की घोषणा की। 7 करोड़ से वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर और क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम सुनिश्चित करने, 21 करोड़ से बरडा क्षेत्र के मालधारियों के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की योजना बनाने को मंजूरी दी है। 5 करोड़ से चाडवा रखाल में कैराकल (स्याहगोश- बिल्ली प्रजाति का जानवर) का संवर्धन करने की योजना मंजूर की। 6.98 करोड़ से गश्ती और निगरानी के लिए 3 रेस्क्यू वाहन, 200 बाइक और 44 यूटिलिटी वाहन सौंपे।