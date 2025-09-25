सिंधुभवन एक्सटेंशन रोड पर बनेगा नया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, 55 हजार लोगों को होगा लाभ

अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम जोन के थलतेज वार्ड के सिंधुभवन एक्सटेंशन रोड पर महानगरपालिका की ओर से नया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनाया जाएगा। इससे कई क्षेत्रों में प्रेशर से पानी मिल सकेगा। इसका लाभ लगभग 55000 लोगों को मिलेगा। 33.10 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन तैयार होगा।महानगरपालिका की गुरुवार को हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिसके तहत थलतेज वार्ड के सरदार पटेल रिंग रोड पर समानांतर सिंधु भवन एक्सटेंशन रोड तथा उसके आसपास के क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। हाल में यहां के अधिकांश लोग निजी बोरवेल के जरिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में नर्मदा के शुद्ध जल की आपूर्ति करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत थलतेज स्थित टीपी स्कीम नंबर 215 के अंतिम खंड में पंप हाउस, 86.60 लाख लीटर की क्षमता की भूगर्भ टंकी व 20 लाख लीटर क्षमता की ओवर हेड टंकी के साथ नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन से होने वाली जलापूर्ति का लाभ 55000 की आबादी को मिल सकेगा।