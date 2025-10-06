Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद के वस्त्राल में स्ट्रीट डॉग की देखरेख को बन रहा है विशेष केंद्र

चोटिल श्वानों के ऑपरेशन व उपचार की सभी सुविधाएं होंगी, अगले छह माह में होगा कार्यरत

2 min read

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Oct 06, 2025

श्वान का उपचार करते पशु चिकित्सक।

-चोटिल श्वानों के ऑपरेशन व उपचार की सभी सुविधाएं होंगी, अगले छह माह में होगा कार्यरत

Ahmedabad शहर में भटकते, बीमार व हादसों में घायल श्वानों (स्ट्रीट डॉग) के लिए शहर में अब एक विशेष सेंटर तैयार हो रहा है। इस सेंटर में उनके ऑपरेशन, उपचार के साथ आक्रामक श्वानों के विशेष देखरेख की भी व्यवस्था होगी।अहमदाबाद महानगरपालिका ने इस जगह को मवेशियों के लिए तैयार किया था, लेकिन अब इसे बदलकर यहां श्वानों का शेल्टर सेंटर बनाने का निर्णय किया है।


वस्त्राल में बनाए जा रहे केंद्र में चोटिल व जरूरत वाले श्वानों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। आक्रामक श्वानों को यहां रखने की सुविधा होगी। जिन पर लगातार नजर रखी जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने या अन्य घाव का ऑपरेशन व अन्य उपचार की सुविधा मिल सकेगी।10 माह में 1300 श्वानों का उपचारराजपूत ने बताया कि शहर के दाणीलीमडा क्षेत्र में मनपा का एक श्वान केंद्र संचालित है। यहां पिछले 10 माह में 1300 श्वानों का उपचार किया गया है। महानगरपालिका के हेल्पलाइन नंबर पर मिलने वाली शिकायतों के आधार पर सीएनसीडी की टीम मौके पर पहुंचकर श्वान को पकड़ कर इस केंद्र पर ले जाती है। वहां उपचार करने के बाद उसे उसी के क्षेत्र में वापस छोड़ देती है। यह केंद्र छोटा है, लेकिन अब वस्त्राल में ज्यादा सुविधा वाला बड़ा केन्द्र बन रहा है। जिससे एक साथ ज्यादा श्वानों का उपचार किया जा सकेगा।

शहर के ज्यादातर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी

महानगरपालिका के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अध्यक्ष नरेश राजपूत ने बताया कि शहर में स्ट्रीट डॉग बाइट की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखकर इस केंद्र को 1.23 करोड़ के खर्च से तैयार किया जा रहा है। आगामी दिसंबर माह में यह कार्यरत भी हो जाएगा। सेंटर में 200 श्वानों को रखने की क्षमता होगी।

उन्होंने बताया कि शहर में कुल 2.10 लाख स्ट्रीट डॉग है। इनमें से 90 फीसदी मतलब 1.89 लाख की नसबंदी भी की जा चुकी है। नसबंदी वाले सभी श्वानों को चिन्हित किया हुआ है। हाल में श्वानों की नसबंदी दाणीलीमडा स्थित केंद्र में होती है।

