अहमदाबाद के वस्त्राल में स्ट्रीट डॉग की देखरेख को बन रहा है विशेष केंद्र

वस्त्राल में बनाए जा रहे केंद्र में चोटिल व जरूरत वाले श्वानों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। आक्रामक श्वानों को यहां रखने की सुविधा होगी। जिन पर लगातार नजर रखी जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने या अन्य घाव का ऑपरेशन व अन्य उपचार की सुविधा मिल सकेगी।10 माह में 1300 श्वानों का उपचारराजपूत ने बताया कि शहर के दाणीलीमडा क्षेत्र में मनपा का एक श्वान केंद्र संचालित है। यहां पिछले 10 माह में 1300 श्वानों का उपचार किया गया है। महानगरपालिका के हेल्पलाइन नंबर पर मिलने वाली शिकायतों के आधार पर सीएनसीडी की टीम मौके पर पहुंचकर श्वान को पकड़ कर इस केंद्र पर ले जाती है। वहां उपचार करने के बाद उसे उसी के क्षेत्र में वापस छोड़ देती है। यह केंद्र छोटा है, लेकिन अब वस्त्राल में ज्यादा सुविधा वाला बड़ा केन्द्र बन रहा है। जिससे एक साथ ज्यादा श्वानों का उपचार किया जा सकेगा।



