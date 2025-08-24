प्रांतिज के वाघपुर में साबरमती नदी में फंसा युवक, दमकल टीमों ने बचाया

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की प्रांतिज तहसील के वाघपुर गांव के पास साबरमती नदी में शनिवार शाम एक युवक फंस गया। दमकल टीमों ने बोट से युवक को बचाया।

जानकारी के अनुसार राजस्थान का मूल निवासी और वर्तमान में वाघपुर के पास रहने वाला कालू नोनिया शनिवार शाम को वाघपुर गांव के पास साबरमती नदी में मछली पकड़ने गया था।

पानी का बहाव बढ़ने के कारण वह फंस गया। वह एक पेड़ पर बैठ गया था। स्थानीय निवासी जयेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। प्रांतिज पुलिस, तहसीलदार और दमकल टीम मौके पर पहुंचीं। हिम्मतनगर और मोडासा की दमकल टीम भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। शनिवार देर रात दमकल की टीम बोट से नदी के तेज बहाव में पहुंची और कालू को बाहर निकाला। उसे प्रांतिज के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।