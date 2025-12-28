Gujarat: भाजपा के नए संगठन में एक व्यक्ति-एक पद के नियम की अनदेखी

नए संगठन में पार्टी ने युवाओं और महिलाओं पर भरोसा किया है। नए संगठन में प्रशांत कोराट को महामंत्री जैसा अहम पद दिया है। खेड़़ा जिले के अजय ब्रह्मभट्ट, सुरेन्द्रनगर से हितेन्द्र सिंह चौहान को भी महामंत्री बनाया है। 10 प्रदेश उपाध्यक्षों में 20 फीसदी यानी 2 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें पूर्व सांसद गीता राठवा और पूर्व विधायक झंखना पटेल शामिल हैं। 10 मंत्रियों में 60 फीसदी यानी 6 महिलाओं को स्थान दिया है। अच्छा काम करने वालों को पदोन्नति दी गई है। इसमें भाजयुमो गुजरात इकाई के अध्यक्ष रहे प्रशांत कोराट और खेड़ा जिला अध्यक्ष रह चुके अजय ब्रह्मभट्ट को महामंत्री बनाया है। एससी मोर्चा अध्यक्ष रहे गौतम गेडिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। मालधारी सेल संयोजक संजय देसाई को प्रदेश मंत्री, किसान मोर्चा के पूर्व महामंत्री हिरेन हीरपरा को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है।