Ahmedabad: बोडकदेव में बुजुर्ग दंपत्ती के घर में घुसकर 23 लाख लूटे

एफआईआर के तहत यह घटना 27 अक्टूबर मध्यरात्रि बाद करीब डेढ़ बजे शीलज आर्यमान बंगला निवासी भरत शाह (75) के घर हुई। वे चांगोदर में टैक्सटाइल मशीनरी बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदार हैं। तीन अज्ञात नकाबपोश लोगों ने उनके घर की दीवार को कूदकर मकान के पीछे वाले हिस्से से डायनिंग टेबल के पास की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर मकान में घुसे। मध्यरात्रि बाद भरत शाह लघुशंका कर पहली मंजिल स्थित बेडरूम में आकर सोए थे। 10 मिनट बाद आंख खुली तो उनके सामने दो नकाबपोश लोग चाकू लेकर खड़े थे। वे चिल्लाए तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर भरत की पत्नी पल्लवीबेन भी जाग गईं।