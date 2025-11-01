Ahmedabad: बोडकदेव में बुजुर्ग दंपत्ती के घर में घुसकर 23 लाख लूटे

Ahmedabad. शहर के बोडकदेव थाना क्षेत्र में थलतेज-शीलज रोड पर स्थित आर्यमान बंगलोज के एक बंगले में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ती के घर में घुसकर 23 लाख रुपए की लूट करने का मामला सामने आया है। तीन नकाबपोश लोगों के विरुद्ध 31 अक्टूबर को बोडकदेव थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बुजुर्ग दंपत्ती को शिकायत न करने के लिए कसम भी खिलाई गई। शिकायत करने पर दोबारा आकर जान से मार देने की धमकी भी देने का भी आरोप है।
एफआईआर के तहत यह घटना 27 अक्टूबर मध्यरात्रि बाद करीब डेढ़ बजे शीलज आर्यमान बंगला निवासी भरत शाह (75) के घर हुई। वे चांगोदर में टैक्सटाइल मशीनरी बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदार हैं। तीन अज्ञात नकाबपोश लोगों ने उनके घर की दीवार को कूदकर मकान के पीछे वाले हिस्से से डायनिंग टेबल के पास की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर मकान में घुसे। मध्यरात्रि बाद भरत शाह लघुशंका कर पहली मंजिल स्थित बेडरूम में आकर सोए थे। 10 मिनट बाद आंख खुली तो उनके सामने दो नकाबपोश लोग चाकू लेकर खड़े थे। वे चिल्लाए तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर भरत की पत्नी पल्लवीबेन भी जाग गईं।
आरोपियों ने भरत को बेड पर पेट के बल लिटा दिया और पीछे चाकू लगा दिया। इस बीच आरोपियों का तीसरा साथी भी आ गया, उसने पल्लवीबेन से कहा कि घर में जो कुछ है, वो हमें दे दो नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे। तिजोरी कहां है, वो दिखाओ। घबराई पल्लवीबेन ने आरोपियों के कहे अनुसार उन्हें तिजोरी दिखाई। पल्लवीबेन से ही आरोपियों ने तिजोरी खुलवाई और उसमें से एक लाख की नकदी, सोने व चांदी के आभूषण, घड़ी सहित कुल 23 लाख रुपए का सामान ले लिया।
आरोपियों ने भरत और पल्लवी के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखवाए और कसम खिलाई कि इस बात की शिकायत वे किसी से नहीं करेंगे। पुलिस में भी शिकायत नहीं करेंगे। यदि पुलिस को शिकायत की तो आरोपियों ने दोबारा आकर जान से मारने की धमकी दी। सभी आरोपी हिंदी में बातचीत कर रहे थे।
