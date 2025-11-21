अहमदाबादः पांच वर्षों में 549 करोड़ खर्च फिर भी एक्यूआइ 200 के पार

फाइल फोटो।
अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से पिछले पांच वर्षों में 548 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अहमदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूूआइ) 200 के पार है। मनपा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाए कि महानगरपालिका इसे लेकर गंभीर नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने भी मनपा के स्वच्छता के दावों पर सवाल उठाए हैं।महानगरपालिका में विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान ने शुक्रवार को मनपा बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2000 करोड़ का बजट शहर में सड़कों के लिए आवंटित किया जाता है, फिर भी एक्यूआइ के लिए अनुदान की 50 फीसदी राशि सड़कों के लिए उपयोग में ली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनपा के पास अपने वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं। मनपा की सभी इमारतों व अन्य कई संपत्तियों पर सोलर पैनल नहीं लग पाए हैं। मनपा के पदाधिकारियों, अधिकारियों के पास 146 कारें हैं, इनमें से एक भी इलेक्ट्रिक संचालित नहीं है। शहर में 1900 से अधिक डोर टू डोर गाडि़यों में से कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं है। एएमटीएस बसों में से भी अब तक सात ही इलेक्ट्रिक बस हैं और अभी तक महज 225 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीआरटीएस बसों में 235 इलेक्ट्रिक बस हैं। ऐसे में शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकेगा।99 व्हाइट टॉपिंग रोड की तुलना में 37 ही तैयार
विपक्ष के नेता ने कहा कि शहर के सात जोन में 99 व्हाइट टॉपिंग रोड 28 अक्टूबर 2025 तक ही बनाने थे, लेकिन अभी तक महज 37 ही बन पाए हैं। शहर के पश्चिम जोन में सबसे अधिक 27 रोड तैयार किए जाने थे, लेकिन अब तक आठ ही तैयार हुए हैं। उत्तर पश्चिम जोन में 19 रोड की तुलना में एक ही बना है, जबकि उत्तर जोन में भी 11 की तुलना में एक रोड तैयार हो पाया है।सिंधु भवन आवास के पास डाला जा रहा कूड़ा
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. करण बारोट ने भी शहर के एक्यूआइ स्तर के 200 पार होने पर मनपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधु भवन के आवासीय इलाकों के समीप ही कूड़ा डाला जा रहा है। उसे मानों डंपिंग साइट बना दिया है, जिससे यहां के लोगों को बाहर निकलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं यहां सुबह के समय कूड़े को जलाया भी जाता है, जिससे धुआं फैलता है। रात के समय भी कई बार फायरब्रिगेड के वाहनों को कूड़े के ढेर में आग लगने की स्थिति में बुलाना पड़ता है। उनकी मांग है कि यहां से कूड़े को डालना बंद किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिले।00000
शहर में एयर सेंसर लगाए जाएंगे, एक जोन से होगी शुरुआतअहमदाबाद मनपा के स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने कहा कि मनपा क्षेत्र में एयर सेंसर लगाए जाएंगे। इस पर चर्चा हुई है। इसकी शुरूआत एक जोन से की जाएगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य जोन में इसे लगाया जाएगा। शहर की वायु को शुद्ध करने के लिए मनपा संभव हर प्रयास करेगी।
