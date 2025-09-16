Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: नवा वाडज एएमटीएस डिपो की 70 मीटर लंबी दीवार गिरी, एक की मौत

लोगों में आक्रोश, पुलिस, दमकल के के साथ स्थानीय विधायक भी पहुंचे

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Sep 16, 2025

दीवार का मलबा।

अहमदाबाद शहर के नवा वाडज में महानगरपालिका संचालित एएमटीएस बस डिपो की दीवार मंगलवार को अचानक धराशायी हो गई। दीवार के मलबे में दबने से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। यह दीवार वर्षों पुरानी होने के कारण जर्जरित हो गई थी।मनपा सूत्रों के तहत दीवार गिरने की यह घटना मंगलवार सुबह छह से साढ़े छह बजे के बीच हुई। 70 से 80 मीटर लंबी दीवार अचानक ढह गई। पास में ही रहने वाले पीयुष भरवाड (30) दीवार के मलबे में दब गया। स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और युवक को मलबे से निकालने का प्रयास किया था। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। युवक को निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

महानगरपालिका के एएमटीएस विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह 6.15 से 630 के बीच यह हादसा हुआ था। इस जगह में प्राइवेट बस ऑपरेटिंग वाली दो कंपनियों की बसें रात में पार्क की जाती हैं तथा उनकी मरम्मत भी होती है। इस डिपो की पूर्व की ओर की लगभग 70 से 80 मीटर की दीवार गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। एएमटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची थी।

स्थानीय लोगों में रोष

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद विजय पंचाल ने फायर विभाग की टीम को जानकारी दी। लोगों का कहना है कि एएमटीएस के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी है तो उन्होंने फायर विभाग को सूचित क्यों नहीं किया। लोगों को कहना था कि आठ बजे के बाद फायर विभाग को जानकारी मिलने पर टीम पहुंची थी, जिससे काफी विलंब हो गया था।

दीवार की मरम्मत थी जारी, बजट पास

स्थानीय विधायक जितेंद्र पटेल (जीतू भगत) ने संवाददाताओं को बताया कि डिपो की इस दीवार की मरम्मत का कार्य चल रहा था। कुछ हिस्से की मरम्मत भी हुई थी। पूरी दीवार की मरम्मत का बजट भी पास हो गया है। इस घटना में जिस युवक की मौत हुई है। उसे मदद दिलाने के लिए वे पूरी कोशिश करेंगे।

