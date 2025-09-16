Ahmedabad: नवा वाडज एएमटीएस डिपो की 70 मीटर लंबी दीवार गिरी, एक की मौत

अहमदाबाद शहर के नवा वाडज में महानगरपालिका संचालित एएमटीएस बस डिपो की दीवार मंगलवार को अचानक धराशायी हो गई। दीवार के मलबे में दबने से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। यह दीवार वर्षों पुरानी होने के कारण जर्जरित हो गई थी।मनपा सूत्रों के तहत दीवार गिरने की यह घटना मंगलवार सुबह छह से साढ़े छह बजे के बीच हुई। 70 से 80 मीटर लंबी दीवार अचानक ढह गई। पास में ही रहने वाले पीयुष भरवाड (30) दीवार के मलबे में दब गया। स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और युवक को मलबे से निकालने का प्रयास किया था। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। युवक को निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।